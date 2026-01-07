Grazie alla stampa 3D nasce una nuova generazione di ceramiche flessibili e resistenti

Per decenni le ceramiche hanno rappresentato un paradosso dell’ingegneria dei materiali. Straordinariamente dure, stabili alle alte temperature e chimicamente resistenti, ma allo stesso tempo incapaci di tollerare urti e deformazioni senza rompersi. Oggi, però, questo equilibrio sembra destinato a cambiare. Nei laboratori della Virginia Polytechnic Institute and State University, meglio conosciuta come Virginia Tech, un gruppo di ricercatori ha dimostrato che la stampa 3D può trasformare uno dei materiali più rigidi in qualcosa di sorprendentemente resiliente. Il risultato è un composito capace di piegarsi sotto sforzo, dissipare energia e tornare alla forma originale. Tutto ciò senza le fratture improvvise che da sempre affliggono le ceramiche tradizionali.

Alla guida del progetto c’è Hang Yu, che da anni studia le ceramiche a memoria di forma. Questi materiali, noti per la loro capacità di modificare la struttura interna sotto stress o calore, avevano finora mostrato il loro potenziale solo su scala microscopica. Quando si tentava di portarli a dimensioni reali, la fragilità prendeva il sopravvento. L’intuizione del team è stata quella di non forzare la ceramica a comportarsi come un metallo, ma di inserirla all’interno di una matrice metallica, sfruttandone le qualità funzionali e “affidare” la robustezza strutturale al composito nel suo insieme. Un cambio di prospettiva che apre possibilità finora considerate irraggiungibili.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

3D e produzione solida: un processo che cambia le regole

La svolta non riguarda solo il materiale, ma anche il modo in cui viene realizzato. Il processo utilizzato, noto come additive friction stir deposition, si discosta nettamente dalla stampa 3D più diffusa. Qui non si lavora fondendo i materiali, ma mantenendoli allo stato solido, combinando pressione elevata e movimento rotatorio. Tale approccio consente di ottenere strutture dense, prive di difetti interni e soprattutto scalabili, un fattore decisivo per qualsiasi applicazione industriale. Non si parla più di campioni da laboratorio, ma di componenti realizzabili in grandi volumi.

All’interno del composito, le particelle ceramiche mantengono una libertà fondamentale. Nel senso che possono subire una trasformazione di fase indotta dallo stress, la cosiddetta trasformazione martensitica. È questo meccanismo a fare la differenza, perché permette al materiale di assorbire energia durante sollecitazioni come trazione, flessione o compressione. Invece di rompersi, la struttura reagisce, redistribuisce lo sforzo e lo dissipa. Il comportamento che ne deriva è multifunzionale, a metà strada tra rigidità e duttilità, una combinazione rarissima nel mondo dei materiali ingegneristici.

Le possibili applicazioni sono tutt’altro che teoriche. In ambito aerospaziale e militare, un materiale capace di smorzare vibrazioni e impatti senza aumentare peso o complessità potrebbe fare la differenza. Nelle infrastrutture, la resistenza agli stress ciclici promette una maggiore durata nel tempo. Persino lo sport potrebbe beneficiarne, con componenti progettati per ridurre vibrazioni indesiderate mantenendo elevate prestazioni meccaniche. La stampa 3D, in questo caso, non è solo uno strumento produttivo, ma il fondatore di una nuova idea di ceramica, finalmente libera dal suo punto debole.