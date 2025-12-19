Google Traduttore: arriva l’insegnate di inglese anche in Italia

Un’applicazione che non gode di tantissimi aggiornamenti, ma che comunque non è mai dimenticata da parte di Google sicuramente è il traduttore, la nota piattaforma infatti ogni tanto riceve qualche aggiornamento che ovviamente punta a migliorare l’esperienza d’uso per gli utenti che ne fanno un utilizzo continuo, dopo tanto tempo in cui non abbiamo avuto molte notizie ora arriva un update anche per Google traduttore qui in Italia.

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Arriva la feature fai pratica

Nelle ultime ore Google ha lanciato ufficialmente anche qui in Italia la sua nuova funzionalità pensata per aiutare chi ha intenzione di imparare l’inglese, la funzionalità in questione si intitola “Fai Pratica” e fino a questo momento era disponibile solo per alcuni paesi e determinate lingue di partenza nelle quali non era incluso l’italiano, adesso invece quando aprite l’applicazione di Google traduttore apparirà un popup all’interno di una nuvoletta che vi inciterà a voler imparare un’altra lingua.

Attualmente l’unica lingua supportata e l’inglese e ovviamente Google nel corso dei prossimi mesi o comunque in futuro introdurrà altre lingue da imparare per ampliare ovviamente il bagaglio di offerta da questo punto di vista, sicuramente però si tratta di un passo importante per il mercato italiano all’interno del quale non era ancora disponibile tale feature, a tal proposito è utile fare una piccola precisazione, la funzionalità si basa su quattro livelli di difficoltà distinti e attualmente non è ancora disponibile il livello principiante, probabilmente quest’ultimo verrà attivato prossimamente con ulteriori aggiornamenti lato server.

Se dunque siete curiosi di sperimentare e mettervi alla prova, questa funzionalità potrebbe fare per voi, ovviamente per poter usufruire di tutti gli ultimi update per tutte le applicazioni di Google, Traduttore compreso, l’unica cosa da fare è mantenere l’applicazione aggiornata all’ultima versione disponibile, in questo modo tutti gli update lato server risulteranno attivati non appena Google deciderà di rilasciarli anche all’interno del vostro mercato.