Google rilancia sull’Europa: IA, competenze e regole più snelle per spingere l’innovazione

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Durante l’European Business Summit di Bruxelles, Debbie Weinstein, presidente di Google EMEA, ha delineato un piano preciso sul ruolo che l’Europa deve giocare nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Il suo intervento, diretto e pragmatico, ha evidenziato tanto le opportunità quanto i nodi che oggi frenano la crescita del continente: burocrazia e lentezza nell’adozione tecnologica.

L’Europa rischia di restare indietro

Weinstein ha definito questo momento come “storico” per la nascita di una nuova generazione di imprese europee capaci di competere con Stati Uniti e Asia. Tuttavia, ha sottolineato come il continente stia muovendosi troppo lentamente: solo il 14% delle aziende europee utilizza l’intelligenza artificiale, contro percentuali ben più alte nel resto del mondo. Un dato che, secondo la dirigente, si traduce in un ritardo competitivo e in un rischio concreto di dipendenza tecnologica. Le aziende europee, ha detto, “continuano a lavorare con strumenti vecchi mentre nel resto del mondo si sperimentano modelli 300 volte più potenti”.

Regole complesse e troppa burocrazia

Uno dei principali ostacoli resta la complessità normativa. Dal 2019, in Europa sono state introdotte più di cento nuove regolamentazioni digitali: un impegno lodevole in termini di tutela e trasparenza, ma che spesso finisce per rallentare l’adozione delle nuove tecnologie. Weinstein ha citato diversi esempi: dai ritardi nella diffusione dei modelli multimodali di Meta e OpenAI, fino al lancio posticipato in Europa di funzioni come AI Overview e AI Mode di Google. Secondo la presidente EMEA, il continente deve “trovare un equilibrio tra innovazione e protezione”, altrimenti rischia di restare prigioniero delle proprie regole.

Investimenti e formazione: la strategia di Google

Nel suo intervento, Weinstein ha ribadito l’impegno di Google nel continente: 5,5 miliardi di euro investiti in Germania, oltre 40 uffici e 31.000 dipendenti tra ingegneri, ricercatori e personale tecnico. Ma non si tratta solo di infrastrutture: il vero obiettivo è rafforzare il capitale umano. Negli ultimi dieci anni, Google ha formato oltre 15 milioni di europei e supportato più di 500 startup. L’azienda ha annunciato anche l’AI Opportunity Fund da 15 milioni di euro, destinato a promuovere competenze digitali tra lavoratori vulnerabili e piccole imprese.

Un futuro possibile, se l’Europa sceglie di accelerare

Per Weinstein, il potenziale è enorme: l’Europa può generare 1,2 trilioni di euro di valore economico nel prossimo decennio grazie all’intelligenza artificiale, ma serviranno tre condizioni fondamentali — regole più semplici, infrastrutture moderne e una formazione diffusa. “Non basta l’entusiasmo,” ha concluso, “servono strumenti che permettano alle aziende di innovare senza ostacoli”. L’Europa ha le competenze e il capitale umano, ma deve imparare a muoversi con la stessa velocità dei suoi concorrenti globali. Solo così potrà diventare un protagonista, e non un semplice spettatore, del prossimo ciclo tecnologico.