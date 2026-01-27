Google rassicura gli utenti: nessuna pubblicità in Gemini, almeno per ora

Nel dibattito sempre più acceso sul futuro delle piattaforme di intelligenza artificiale, uno dei temi più delicati resta quello della pubblicità. Se da un lato gli annunci rappresentano da sempre il motore economico del web, dall’altro rischiano di compromettere l’esperienza d’uso e la fiducia degli utenti, soprattutto quando entrano in strumenti pensati per fornire risposte, consigli e supporto quotidiano.

In questo contesto, Google ha voluto fare chiarezza sulla propria posizione: Gemini non avrà pubblicità, almeno nel futuro immediato. A ribadirlo non è stato solo il team che segue l’area advertising, ma anche Demis Hassabis, CEO di Google DeepMind, intervenuto durante il World Economic Forum di Davos.

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La posizione di Google sulla pubblicità in Gemini

Secondo Hassabis, al momento non esistono piani concreti per introdurre annunci all’interno di Gemini. Una scelta che arriva in un momento particolare, soprattutto alla luce delle decisioni prese da altri attori del settore, che stanno iniziando a sperimentare modelli sostenuti anche dalla pubblicità.

Il CEO di DeepMind ha definito “interessante” la scelta dei concorrenti, sottolineando come il tempismo suggerisca una possibile pressione sul fronte dei costi e della sostenibilità economica. Google, invece, può permettersi – almeno per ora – di seguire una strada diversa, facendo leva su una solidità finanziaria che consente di sviluppare e far crescere Gemini senza ricorrere subito agli annunci.

Uno dei punti chiave evidenziati da Hassabis riguarda la fiducia. Un assistente basato su intelligenza artificiale, pensato per essere personale, continuo e integrato nella vita digitale degli utenti, deve offrire risposte percepite come neutrali e autentiche. L’inserimento di pubblicità, se non gestito con estrema attenzione, rischierebbe di minare questa percezione. Il timore è che suggerimenti, raccomandazioni o risposte possano essere interpretati come influenzati da interessi commerciali, piuttosto che guidati esclusivamente dalle esigenze dell’utente. Per Google, almeno in questa fase, il rischio supera i benefici.

Un approccio coerente nel tempo

Le dichiarazioni di Davos non arrivano isolate. Già alla fine del 2025, altri dirigenti di Google avevano chiarito che Gemini non rientra nei piani pubblicitari attivi dell’azienda. Il messaggio è coerente: la priorità, oggi, è migliorare le capacità del modello, estenderne l’integrazione su più dispositivi e rafforzarne l’utilità pratica, non monetizzare attraverso annunci. Questo non significa che la pubblicità sia esclusa per sempre. Google evita accuratamente di parlare di decisioni definitive, lasciando intendere che molto dipenderà dall’evoluzione del mercato, dei costi di sviluppo e delle aspettative degli utenti.