Google presenta la funzione Universal Clipboard: ecco cosa fa

Google sembra pronta a intervenire su un’area che per anni ha rappresentato un evidente divario rispetto alla concorrenza. Tracce nascoste all’interno delle ultime build di Android indicano che l’azienda sta preparando una funzione di Universal Clipboard, destinata a debuttare con Android 17. Quest’ultima è capace di unificare la gestione degli appunti tra smartphone, tablet e computer basati sul sistema operativo dell’azienda. Una possibilità che finora è mancata nell’esperienza degli utenti Android. La questione nasce dalle restrizioni di sicurezza introdotte nelle versioni più recenti del sistema. Per impedire accessi non autorizzati, le app in background non possono leggere la clipboard. Rendendo impossibile la creazione di strumenti nativi che svolgano tale compito. Il risultato è un ecosistema frammentato: la situazione, però, sembra destinata a cambiare.

Google lavora alla nuova funzione Universal Clipboard

Secondo le indicazioni emerse, tale componente dovrebbe delegare ai Google Play Services la gestione della trasmissione dei dati tra dispositivi associati allo stesso account. Google, quindi, punta a una forma di continuità nativa e trasparente. La quale è in grado di eliminare passaggi intermedi e configurazioni aggiuntive. Un ruolo particolare sembra essere destinato ai dispositivi Pixel, dove il sistema appare più integrato. Il servizio interno Pixel System Service sarebbe, infatti, incaricato di osservare i cambiamenti nella clipboard, un’operazione normalmente proibita alle applicazioni tradizionali. Una volta registrata una nuova copia, il servizio invierebbe un segnale ai Play Services, che provvederebbero a sincronizzare il contenuto con gli altri dispositivi compatibili.

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Dagli indizi presenti nel codice emerge però un limite. Nelle fasi attuali di sviluppo, la sincronizzazione riguarda esclusivamente il testo, escludendo immagini e contenuti multimediali. Se tale impostazione dovesse rimanere invariata fino al rilascio, la funzione risulterebbe meno ampia. Nonostante tale possibile restrizione iniziale, la presenza dell’Universal Clipboard rappresenta un passo centrale nella strategia di Google per rafforzare il legame tra i vari segmenti del proprio ecosistema.