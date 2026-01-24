Google prepara la Transit Mode per Android

Chi usa lo smartphone ogni giorno sui mezzi pubblici lo sa bene: il telefono diventa una sorta di compagno di viaggio silenzioso, utile per controllare gli orari, rispondere a un messaggio al volo o semplicemente ammazzare il tempo tra una fermata e l’altra. È proprio partendo da questa routine quotidiana che Google sembra voler dare una nuova forma all’esperienza Android, lavorando a una modalità pensata espressamente per chi si sposta in tram, metro e autobus. All’inizio era conosciuta come Transiting Mode, ma il nome definitivo dovrebbe essere Transit Mode, più semplice e diretto, quasi a volerla rendere immediatamente riconoscibile.

Android impara a guidarti sui mezzi pubblici

Gli indizi più recenti arrivano da una build interna di Android e aiutano a capire meglio dove il team di sviluppo voglia andare a parare. Il contesto è quello delle Modalità introdotte con Android 15 QPR2, che hanno mandato in pensione il classico “Non disturbare” trasformandolo in qualcosa di molto più flessibile e intelligente. L’idea di fondo è quella di adattare il comportamento del telefono alle situazioni reali, non solo silenziando le notifiche, ma intervenendo in modo più profondo su funzioni e servizi.

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La Transit Mode si inserisce perfettamente in questo quadro e punta a diventare una sorta di regia invisibile per gli spostamenti quotidiani. Le stringhe di codice scovate dall’insider AssembleDebug raccontano di aggiornamenti proattivi sul trasporto pubblico direttamente sulla schermata di blocco e sulla home, con informazioni su orari, ritardi e percorsi alternativi. Tutto questo avverrebbe sfruttando la posizione dell’utente e le sue abitudini, anche se l’attivazione resterà manuale, almeno nelle intenzioni attuali di Google.

Per funzionare davvero bene, però, la Transit Mode richiederà un certo grado di fiducia da parte dell’utente. Sarà necessario impostare gli indirizzi di casa e lavoro, mantenere attiva la cronologia degli spostamenti e concedere l’accesso continuo alla posizione su Google Maps. In cambio, Android costruirà nel tempo un profilo di viaggio personalizzato, imparando quando e come ci si sposta e proponendo solo le informazioni davvero rilevanti. Un processo che, secondo quanto emerso, richiederà alcune settimane di utilizzo prima di diventare realmente efficace.

Non mancano poi i piccoli dettagli pratici, quelli che fanno la differenza nella vita reale. All’attivazione della modalità, il Bluetooth potrebbe accendersi automaticamente per facilitare la connessione delle cuffie, evitando di disturbare chi ci sta intorno, e il profilo audio verrebbe regolato di conseguenza. C’è anche un riferimento alla possibilità di aggiungere gli abbonamenti del trasporto pubblico a Google Wallet, segno che l’obiettivo è quello di centralizzare tutto ciò che riguarda gli spostamenti in un unico ecosistema.

Google punta sulla mobilità con Transit Mode

Dal punto di vista visivo, al momento, siamo ancora agli inizi. Non esiste un’interfaccia completa e attivabile, ma nel codice sono state trovate alcune animazioni, come quella dedicata alla configurazione degli indirizzi o quella che segnala il completamento della Transit Mode con l’icona di un treno. Piccoli assaggi che lasciano intuire lo stile, senza però svelare troppo.

La sensazione generale è che Google stia gettando le basi, ma che il traguardo sia ancora lontano. La Transit Mode non è presente nelle beta più recenti e difficilmente arriverà prima di Android 17. Nel frattempo, resta chiaro come il colosso di Mountain View stia investendo molto sul tema della mobilità, affiancando a questa modalità anche progetti come Motion Assist, pensati per rendere gli spostamenti un po’ meno faticosi e un po’ più intelligenti.