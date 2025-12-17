Google Pixel: l’organizzatore delle notifiche IA è in rollout

Il Pixel Drop di dicembre 2025 è finalmente tra noi, Google aveva preannunciato tutte le novità che sarebbero arrivate con questo date, le quali ora stanno gradualmente arrivando su tutti i dispositivi ritenuti compatibili, nello specifico parliamo di miglioramenti per numerose applicazioni come l’introduzione di nano banana all’interno di Google Messaggi oppure l’introduzione dello spazio my pixel anche per gli utenti europei, il pezzo forte però è quanto arriva per il Centro Notifiche che godrà di una serie di potenziamenti garantiti dall’intelligenza artificiale, solo per gli smartphone che la supportano.

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L’organizzatore delle notifiche

Nello specifico, Google ha deciso di avviare il roll out dell’Organizzatore delle notifiche, funzione che sapevamo già sarebbe arrivata a dicembre, quest’ultima nello specifico non fa altro che raggruppare e spostare in basso le notifiche che hanno una priorità inferiore rispetto a quelle ritenute globalmente importanti, quelle spostate in basso tra l’altro verranno prese e rielaborate da un’altra funzionalità arrivata però a novembre, stiamo parlando dei riepiloghi delle notifiche, arrivata a quest’ultima il mese scorso tramite un drop apposito.

In una pagina di supporto dedicata, Google ha spiegato poi come utilizzare al meglio le due funzionalità, specificando che attualmente il riepilogo delle notifiche e disponibile solo in lingua inglese e funzionano solo su Pixel 9, escluso 9a, e Pixel 10, per di più tale funzionalità è disponibile solo nei seguenti paesi:

Australia

Canada

Germania

Giappone

Regno Unito

Stati Uniti

Sicuramente si tratta di una fase di rilascio preventiva che sarà seguita in futuro da un rilascio più distribuito e globale, sappiamo bene infatti che Google spesso rilascia le proprie novità col contagocce in modo da raccogliere i feedback della propria community e poi aggiustare il tiro per il rilascio globale onde evitare problemi sul larga scala, ancora una volta comunque la società mostra le proprie intenzioni di rendere i propri software quanto più integrati e smart possibili puntando tutto sull’esperienza d’uso.