Google Pixel 9a: prezzo più BASSO dell’ANNO solo oggi su Amazon

Amazon è pronta a fare follie nel corso delle festività natalizie, difatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su Google Pixel 9a, un prezzo di vendita davvero irrisorio per un prodotto che comunque riesce a fare la differenza in un mercato pieno zeppo di occasioni tra cui poter scegliere per spendere relativamente poco.

Osservando da vicino la scheda tecnica possiamo notare alcuni dettagli interessanti, prima di tutto un display con dimensioni di 6,3 pollici di diagonale, un P-OLED che può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2424 pixel, appoggiandosi a densità di 422 ppi, refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass 3. In secondo piano il processore Google Tensor G4, octa-core con una frequenza di clock a 3,1GHz, proprio perché si tratta della generazione appena precedente, sebbene comunque sia in grado di garantire più che discrete prestazioni, anche grazie agli 8GB di RAM.

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Il comparto fotografico risulta essere impreziosito dalla presenza di due sensori nella parte posteriore: un principale da 48 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 13 megapixel, con angolo di ripresa di 120 gradi e apertura massima F2.2. Anteriormente, invece, ecco arrivare il sensore da 13 megapixel con apertura F2.2.

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Google Pixel 9a: l’occasione perfetta per spendere poco su Amazon

Quanto può costare oggi Google Pixel 9a? la risposta riesce a fornirla direttamente Amazon, con la promozione di questi giorni che permette di abbassare di molto il livello di spesa, del 31%, partendo così da un listino di 549 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 379 euro. Effettuate l’ordine subito qui.

Se arrivati a questo punto foste interessati all’acquisto, segnaliamo che sono disponibili quattro colorazioni differenti tra cui poter scegliere, tutte in vendita esattamente allo stesso identico prezzo.