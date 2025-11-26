Google Pixel 9a: oltre 220 euro di sconto su Amazon per il Black Friday

La promozione di questi giorni, disponibile per tutti su Amazon durante la settimana del Black Friday, coinvolge e permette di acquistare a basso prezzo uno dei migliori smartphone di fascia media: il Google Pixel 9a. Il prodotto, lanciato direttamente sul mercato nel corso del 2025, mette a disposizione le migliori specifiche tecniche, con una spesa finale tutt’altro che elevata.

Le sue dimensioni partono con 154,7 x 73,3 x 8,9 millimetri di spessore, raggiungendo nel contempo un peso di 185,9 grammi e la totale resistenza all’acqua, in questo modo il consumatore può davvero pensare di trasportarlo ovunque desideri, senza vincoli particolari cui dover sottostare. Il display è un P-OLED da 6,3 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1080 x 2424 pixel, una densità di 422 ppi, oltre a un refresh rate a 120Hz, utilissimo per godere di una maggiore fluidità in fase di utilizzo, oltre alla protezione Gorilla Glass 3 contro urti e graffi.

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Il processore non poteva che essere l’ottimo Google Tensor G4, octa-core con una frequenza di clock a 3,1GHz, passando per la solita ottima GPU Mali-G715 MC7, oltre a 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna (non espandibili con microSD). Nulla da recriminare al comparto fotografico, dove si trovano nella parte posteriore due sensori: un principale da 48 megapixel e un ultragrandangolare da 13 megapixel, con risoluzione di 8165 x 6124 pixel per il massimo scatto.

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Google Pixel 9a: la promozione più pazza su Amazon

Nessuno avrebbe mai pensato di poter spendere così poco sull’acquisto di Google Pixel 9a, difatti il prodotto può essere vostro a soli 428 euro, contro i 649 euro previsti in origine di listino. Un risparmio di circa 220 euro che abbassa di molto il livello di spesa da sostenere giusto in questi giorni del Black Friday su Amazon con l’acquisto effettuato a questo link.