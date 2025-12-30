Google Pixel 8: ecco cosa cambia per la fotocamera

In un’epoca in cui la fotografia mobile è diventata un terreno di sperimentazione tecnologica, Google dimostra ancora la sua capacità di innovare. A tal proposito, è emblematico l’aggiornamento alla versione10.2 di Fotocamera Pixel. Grazie a quest’ultimo la serie Pixel 8 riceve finalmente la modalità Panorama. Una funzione che finora era riservata ai più recenti Pixel 9 e 10. Tale nuova modalità trae ispirazione da Photo Sphere, la feature storica rimossa nel 2023. Quest’ultima permetteva di catturare immagini immersive a 360 gradi, trasformando lo smartphone in una sorta di mini Street View. Panorama non replica completamente quell’esperienza, ma ne conserva lo spirito: ora gli utenti possono realizzare scatti panoramici più guidati, precisi e accessibili, anche senza esperienza fotografica avanzata.

Anche sui Pixel 8 arriva la modalità Panorama

Il segreto sta nell’interfaccia: mentre si scatta, l’utente vede un’anteprima live dell’immagine in costruzione. Punti di riferimento sullo schermo indicano la direzione corretta, mentre istruzioni passo passo guidano il movimento della fotocamera. Un livello integrato aiuta a mantenere lo smartphone allineato, riducendo inclinazioni che potrebbero compromettere il risultato finale. Le impostazioni permettono di scegliere il senso di scatto, non più vincolato da sinistra verso destra. In modalità landscape, l’interfaccia si adatta automaticamente e supporta panorami verticali.

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Google ha implementato la modalità Panorama sfruttando la pipeline HDR+. Combinando più scatti in un’unica immagine di alta qualità. Il supporto a Night Sight consente di realizzare panorami anche in condizioni di scarsa illuminazione. Al momento la funzione è confermata solo per la serie Pixel 8. Non ci sono ancora annunci ufficiali per Pixel 7 e Pixel 6, ma la tradizione di Google lascia sperare.

Quando Night Sight è attivo, la regola è una sola: stabilità e pazienza. Fermarsi su ogni punto guida, attendere un istante e proseguire lentamente assicura panorami nitidi, anche con tempi di esposizione lunghi. Con tale aggiornamento, Google dimostra ancora che l’innovazione fotografica non è solo hardware.