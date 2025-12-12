Google Pixel 10a: le indiscrezioni indicano un modello molto vicino al 9a

Le informazioni trapelate nelle ultime ore offrono un quadro piuttosto concreto su Google Pixel 10a, il prossimo medio-gamma del brand di Mountain View. Un documento pubblicato su X da Evan Blass, che certifica la compatibilità del dispositivo con la rete Verizon negli Stati Uniti, suggerisce un’evoluzione meno marcata del previsto. L’affidabilità della fonte porta a considerare attendibili i dettagli emersi, che delineano uno smartphone molto vicino all’attuale Pixel 9a.

Specifiche di Google Pixel 10a quasi sovrapponibili al modello precedente

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Per quanto riguarda il display, le differenze sono minime. Pixel 10a dovrebbe integrare un pannello pOLED da 6,285 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile tra 60 e 120Hz; una soluzione praticamente sovrapponibile ai 6,3 pollici del Pixel 9a. Anche sul fronte della memoria non emergono rivoluzioni: 10a sarebbe disponibile con 8GB di RAM e 128GB di storage, senza opzioni aggiuntive, mentre 9a offre anche il taglio da 256GB.

Fotocamere e batteria confermano la continuità della serie

La dotazione fotografica evidenzia scarti marginali. Davanti, i due modelli condividono un sensore da 13MP con apertura f/2,2 e campo visivo di 96,1°. Sul retro, Pixel 10a propone una 48MP principale con FOV 82° e una 13MP ultra-grandangolare con FOV 119,7°, numeri quasi identici a quelli di Pixel 9a, che arriva a 120° per la seconda lente. La batteria rimane invariata: 5.100mAh.

Secondo quanto si apprende, anche il processore dovrebbe restare il Tensor G4. L’unico vero elemento di possibile cambiamento riguarda il modem, con l’ipotesi di un passaggio da Exynos 5300 al più recente Exynos 5400, scelta che potrebbe riflettersi sulla gestione delle temperature e sull’autonomia. Per quanto concerne il design, i render circolati mostrano bordi leggermente più sottili e un modulo fotografico posteriore più pronunciato, senza stravolgere l’impostazione generale.

Il quadro attuale e il riferimento rappresentato da Pixel 9a

Il debutto di Pixel 10a è atteso nei primi mesi del 2026 e il confronto diretto con Pixel 9a resta fondamentale per contestualizzare le poche novità previste. Il modello oggi in commercio offre un display pOLED da 6,3 pollici con Smooth Display, picco di 2.700 nit e protezione Gorilla Glass 3, processore Tensor G4 con chip di sicurezza Titan M2, certificazione IP68 e un comparto fotografico avanzato con Super Res Zoom fino a 8x, OIS ed EIS. La batteria da 5.100mAh supporta ricarica rapida e ricarica wireless Qi. Completano il quadro la connettività WiFi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e USB-C 3.2, insieme a un peso di 185,9 grammi e alle colorazioni Obsidian, Porcelain, Iris e Peony.