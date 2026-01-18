Google Pixel 10a: emergono nuovi dettagli sul prossimo smartphone

Di recente, le indiscrezioni riguardo il nuovo Google Pixel 10a ha iniziato a farsi più interessante. A smuovere le acque ci pensano due nomi noti nel mondo dei leak: Arsène Lupin e Roland Quandt. Entrambi concordano su un punto che farà storcere il naso a qualcuno, ma che in fondo era ampiamente prevedibile: anche Pixel 10a verrà proposto nella versione base da 128 GB. Una scelta che diventa quasi obbligata se si guarda alla strategia complessiva di Google. Finché i Pixel 10 e Pixel 10 Pro continueranno a partire dallo stesso taglio di memoria, sarebbe stato piuttosto incoerente offrire un modello “economico” con più spazio di archiviazione di serie. Dunque, finché i top di gamma non passeranno stabilmente ai 256 GB, il segmento “a” non può permettersi di cambiare le cose.

Google: nuove possibili informazioni sui prossimi Pixel 10a

Interessanti anche le indiscrezioni sulle colorazioni. Quandt parla di quattro varianti, dai nomi ormai familiari per chi segue il mondo Pixel: Obsidian, Berry, Fog e Lavender. Lupin, però, entra ancora più nel dettaglio e affianca ai colori anche i prezzi, che sembrano posizionare il Pixel 10a esattamente dove ci si aspetterebbe. La versione da 128 GB dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 euro, mentre per salire a 256 GB serviranno circa 600 euro. Il tutto con una limitazione cromatica piuttosto netta: più spazio, ma solo in Obsidian. Anche gli accessori ufficiali seguirebbero una linea coerente, con custodie protettive proposte a circa 20 euro.

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Le informazioni trapelate lasciando intuire che per tale dispositivo Google punti alla continuità e non ad una rivoluzione. Dunque, stessa filosofia, piccoli aggiustamenti e un posizionamento di prezzo che lo colloca esattamente al confine tra fascia media e “quasi premium”. Riguardo la presentazione del nuovo modello, il quadro è ormai piuttosto chiaro. Entrambi gli insider parlano, infatti, di metà febbraio. A tal proposito, però, Lupin si sbilancia ulteriormente indicando una data precisa: martedì 17 febbraio. Non resta che attendere e scoprire se tale indiscrezioni verrà confermata.