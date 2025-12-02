Google Pixel 10, che occasione su Amazon: costa 250 euro in meno

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni sull’acquisto di Google Pixel 10 vi lascerà letteralmente a bocca aperta, proprio per la possibilità di mettere le mani sullo smartphone che apre le porte verso il mondo dell’azienda di Mountain View, innalzando notevolmente il livello qualitativo dello sconto e delle prestazioni generali.

Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard attuali, raggiungendo per la precisione 152,8 x 72 x 8,6 millimetri di spessore e un peso di 204 grammi. Il tutto porta comunque ad avere un display leggermente sottodimensionato, con diagonale di 6,3 pollici, è un OLED di ottima qualità con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2.

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Le prestazioni raggiungono l’apice degli ultimi anni grazie alla presenza del processore Google Tensor G5, octa-core con una frequenza di clock a 3,78GHz, passando per la solita ottima PowerVR D-Series come GPU e anche 12GB di RAM a completare il setup e la configurazione di base. Forte attenzione è stata posta anche al comparto fotografico posteriore, dove si possono trovare 3 sensori: un principale da 48 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 10,8 megapixel, anche un telobiettivo da 13 megapixel a rendere l’esperienza il più completa e varia possibile.

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Google Pixel 10, uno sconto inedito solo su Amazon

Il valore finale dell’ordine per l’acquisto di Google Pixel 10 è decisamente più basso di quanto avreste mai immaginato, proprio perché al giorno d’oggi può essere vostro non più a 899 euro, come previsto in origine di listino, ma con un investimento finale corrispondente a soli 649 euro. Lo sconto di 250 euro viene applicato direttamente qui.

Tutti gli utenti possono effettivamente accedere alla promozione, senza vincoli o defezioni particolari, la spedizione a domicilio è completamente gratuita.