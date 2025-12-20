Google: migliorate le funzioni di emergenza integrate in Android

Google ha deciso di voler arricchire il proprio sistema operativo per quanto riguarda le funzionalità correlate alle situazioni di emergenza, l’azienda infatti ha deciso di integrare una nuova opzione che porta il nome di Android Emergency Live Video, nello specifico si tratta di una funzionalità o presente in Android che in situazioni di emergenza o mediche nel caso si decida di chiamare i soccorsi consentirà a questi ultimi di accedere ai dati video della fotocamera per poter avere una visione immediata della situazione.

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Ora è ufficiale

Google, dunque ha annunciato questa nuova funzionalità che adesso entra a far parte di una specifica suite definita come Emergency Location Service, la quale di base consente di geolocalizzare uno smartphone in caso di emergenza ma che ora include anche la possibilità di accedere al flusso video qualora i soccorsi lo richiedano, andandosi di fatto ad affiancare al rilevamento degli incidenti e delle cadute e alle chiamate S.O.S. via satellite.

La funzionalità in base a quanto dichiarato da Google sarà incredibilmente facile da utilizzare dal momento che sarà un’opzione dei soccorsi, poter richiedere l’attivazione del flusso video e all’utente il tutto apparirà come un semplice popup di richiesta di attivazione delle fotocamere, una volta accettato, la condivisione potrà essere interrotta in qualsiasi momento e l’utente avrà la piena libertà di passare da una fotocamera all’altra tra quelle presenti all’interno del proprio dispositivo.

La funzionalità in questione ovviamente avrà grande utilità dal momento che permetterà ai soccorsi di guidare gli utenti all’interno di situazioni in cui magari è necessario visualizzare il contesto, quest’ultima è già attiva su Android nel mercato statunitense, in Germania e in Messico ma probabilmente arriverà nel corso dei prossimi giorni ovunque, l’unico requisito è avere a disposizione uno smartphone che segua almeno Android otto, ovviamente per usufruire di questa funzionalità non sarà necessario effettuare nessun tipo di aggiornamento di nessuna applicazione.