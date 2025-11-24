Google Maps su Android Auto: nuovi filtri per velocità e pagamenti delle colonnine elettriche

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L’ultima versione beta di Android Auto introduce una serie di funzioni attese da tempo dai possessori di auto elettriche, rendendo Google Maps un alleato ancora più efficace per la gestione delle ricariche. Con l’aggiornamento alla build 15.7.654604, l’app integra nuovi filtri dedicati alla velocità di ricarica e ai metodi di pagamento, semplificando notevolmente la ricerca delle colonnine compatibili.

Ricerca più intelligente e personalizzata

Finora Google Maps permetteva sì di trovare le stazioni di ricarica più vicine, ma i filtri andavano impostati a ogni ricerca e si azzeravano dopo la chiusura della sessione. Con la nuova release, il colosso di Mountain View ha finalmente introdotto un sistema di preferenze permanenti, che consente di configurare filtri EV personalizzati per ogni profilo utente, da applicare automaticamente a tutte le ricerche successive. Nel menu “EV Payment Filters” — ora accessibile direttamente dalle impostazioni — è possibile selezionare i metodi di pagamento preferiti prima ancora di iniziare la ricerca. Tra le opzioni figurano le principali reti e piattaforme internazionali, tra cui ChargePoint, EVgo, E.ON Drive, Plugsurf, Electrify America, Shell Recharge, Virta, AmpUp e molte altre. L’elenco è suddiviso in due sezioni: nella parte superiore compaiono le cinque opzioni più utilizzate nel Paese di riferimento, mentre la parte inferiore mostra l’intera lista delle reti supportate, offrendo così una panoramica completa e localizzata.

Filtri per velocità di ricarica: controllo totale per gli automobilisti

Un’altra importante novità riguarda la selezione permanente della velocità di ricarica. Anche se la funzione non è ancora attiva per tutti gli utenti, i test condotti da Android Authority confermano che sarà presto disponibile.

Gli automobilisti potranno scegliere tra diverse fasce di potenza:

“Fino a 9 kW”

“Da 10 a 49 kW”

“Da 50 a 149 kW”

“Da 150 a 349 kW”

“Da 350 kW in su”

Inoltre, sarà possibile combinare più fasce contemporaneamente, rendendo più flessibile la ricerca in base alle proprie esigenze e al tipo di veicolo. Chi viaggia spesso in autostrada, ad esempio, potrà visualizzare solo le stazioni “fast” e “ultra-fast”, mentre chi usa la vettura in città potrà privilegiare le ricariche lente o domestiche.