Google Home cambia con Gemini e rende a pagamento una funzione molto usata

Google Home sta vivendo una fase delicata e chi utilizza ogni giorno l’ecosistema smart home se n’è accorto da tempo. Negli ultimi mesi, la parte finale dell’esperienza con Google Assistant è stata segnata da problemi evidenti, tra comandi vocali fraintesi, automazioni che non partono e risposte sempre meno affidabili. Il passaggio a Gemini sembrava poter rappresentare una svolta positiva, ma l’arrivo della nuova piattaforma porta con sé anche una scelta destinata a far discutere.

Una funzione storica che cambia status

Con Gemini, una delle funzioni più apprezzate dagli utenti di Google Home non è più gratuita. Si tratta delle Continued Conversation, note anche come conversazioni continue. Questa funzione consente di interagire con l’assistente senza dover ripetere ogni volta la frase di attivazione “Hey Google”, rendendo l’esperienza più fluida e naturale, soprattutto nell’uso quotidiano in casa.

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In precedenza, la funzione era disponibile senza costi aggiuntivi sui dispositivi compatibili. Con l’introduzione di Gemini, invece, il suo funzionamento è stato modificato in modo sostanziale.

L’integrazione in Gemini Live

Google non ha comunicato apertamente questo cambiamento. Gli utenti se ne stanno accorgendo progressivamente, man mano che l’aggiornamento a Gemini viene distribuito e le segnalazioni aumentano sui social e nei forum dedicati. In concreto, le Continued Conversation sono state inglobate in Gemini Live, una modalità di dialogo più avanzata pensata per offrire interazioni vocali più articolate con l’AI.

L’accesso a Gemini Live non è però libero. La funzione è inclusa esclusivamente nell’abbonamento Google Home Premium, con un costo che parte da 10 euro al mese. Di fatto, una caratteristica che molti consideravano parte integrante dell’esperienza base diventa ora legata a un piano a pagamento.

Le reazioni degli utenti e i limiti attuali

Il malcontento è facile da prevedere. Le conversazioni continue erano considerate una comodità essenziale, non una funzione avanzata. A rendere la situazione più complessa c’è anche un altro aspetto: una volta che Gemini arriva su un dispositivo, non è possibile tornare a Google Assistant.

In questo scenario, i dispositivi non compatibili con Gemini risultano quasi avvantaggiati. Su questi prodotti, infatti, Google Assistant resta attivo e la funzione Continued Conversation continua a funzionare come in passato, senza costi aggiuntivi.

Il passaggio a Gemini segna quindi un cambio di rotta importante per Google Home, con benefici sul fronte dell’AI, ma anche con scelte che rischiano di pesare sul rapporto di fiducia con gli utenti più affezionati.