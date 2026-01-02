Google Foto: gli utenti possono accedervi anche sulle TV Samsung

Con l’arrivo del nuovo anno, le TV Samsung più recenti diventeranno molto più di semplici schermi. Grazie a una collaborazione rafforzata con Google, gli utenti potranno accedere direttamente alla piattaforma Foto. Con tale opzione i ricordi saranno visibili su uno schermo ampio e immersivo, con un’esperienza pensata per far rivivere le emozioni dietro ogni foto e video. L’integrazione sarà graduale e strutturata in due fasi. La prima, prevista per marzo, introdurrà la funzione “Ricordi”, capace di creare automaticamente storie personalizzate. Nella seconda metà dell’anno, entreranno in scena strumenti basati sull’intelligenza artificiale: video “curati” da Nano Banana, la funzione Remix e raccolte di contenuti dedicate a eventi specifici.

Google Foto arriva sulle TV Samsung: ecco i dettagli

A differenza di una semplice applicazione, la piattaforma non sarà separata dal sistema operativo delle TV. I contenuti saranno accessibili direttamente attraverso Daily+ e Daily Board, integrandosi nell’esperienza quotidiana dell’utente. Basterà effettuare il login con il proprio account Google per sincronizzare automaticamente foto e video, senza ulteriori configurazioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Secondo Kevin Lee, Vicepresidente esecutivo del Customer Experience Team della divisione Visual Display di Samsung, le TV sono pensate per unire le persone, e con l’integrazione di Google Foto si punta ad un’esperienza più personale. La novità sarà disponibile sui modelli Samsung lanciati nel 2026. Inoltre, progressivamente arriverà anche su quelli già in commercio, in base al calendario di aggiornamento del sistema operativo. Al momento, i dettagli sul rollout preciso non sono stati resi noti.

Con tale mossa, Samsung punta a ridefinire il ruolo della TV in casa, non più solo strumento di intrattenimento. Ma anche come centro per condividere e rivivere ricordi digitali. L’unione tra grande schermo, intelligenza artificiale e integrazione nativa promette di rendere più semplice e coinvolgente la fruizione di foto e video. Trasformando, in tal modo, ogni momento catturato in un’esperienza immersiva e condivisibile.