Google: ecco l’update di sistema di Dicembre 2025

Come ben sapete, Google, molto spesso nel corso del tempo, rilascia quelli che vengono descritti come aggiornamenti di sistema, questi ultimi vengono rilasciati tramite aggiornamenti del Google Play Store oppure di Google Play Services, tali aggiornamenti sono disponibili per tutti i dispositivi Android e includono alcuni miglioramenti alle funzionalità ma anche l’introduzione di bug fix e altri aggiornamenti di sicurezza, ovviamente necessari per garantire un’esperienza d’uso del proprio smartphone sicura e godibile.

Ovviamente con l’arrivo del mese di dicembre Google ha provveduto a rilasciare l’aggiornamento di sistema di dicembre 2025 che introduce interessanti novità su vari fronti, scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

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Aggiornamento di sistema dicembre 2025

Innanzitutto, con questo nuovo aggiornamento Google si è concentrata sul fronte gestione dell’account, la società infatti ha introdotto: delle nuove API per quanto riguarda la selezione del proprio account all’interno del Play Store, miglioramenti alla supervisione dei genitori e suggerimenti guidati nelle Impostazioni Google per completare la configurazione del Play Store.

Per quanto riguarda invece i miglioramenti introdotti a favore degli sviluppatori, Google ha inserito nuovi strumenti che consentono la migliore integrazione delle applicazioni di terze parti con Maps, annunci, gestione account, pagamenti digitali e Wallet, elemento ovviamente che gioca a favore sia degli sviluppatori terzi che di Google stessa.

Anche il Google Play Store ha ricevuto dei cambiamenti sostanziali dal momento che adesso assistiamo all’arrivo di un nuovo assistente richiamabile tramite la funzionalità “Chiedi a Play”, quest’ultimo ovviamente ci aiuterà all’interno del Google Play Store a cercare ciò di cui abbiamo bisogno o più coerente con ciò che desideriamo, accanto a quest’ultimo arrivano anche una migliore personalizzazione con raccolta dati, un maggiore controllo con miglior organizzazione delle notifiche e anche un badge di verifica per quanto riguarda alcune applicazioni come quelle finanziarie, il tutto fregiato da un design sempre più in tema Material 3.

Per il resto, l’aggiornamento di sistema di dicembre 2025 introduce numerosi miglioramenti di sicurezza dal momento che risolve tanti bug rendendo ovviamente ogni sistema più sicuro da eventuali attacchi.