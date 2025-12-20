Google Discover: in arrivo una feature IA già vista su YouTube

Recentemente Google ha introdotto in fase di test una nuova funzionalità all’interno di YouTube che permette agli utenti di personalizzare in modo più profondo e personale la feed che la piattaforma offre a chi la utilizza, nello specifico la feed di YouTube offre agli utenti una serie di video consigliati ovviamente sulla base dei loro interessi principali, in modo da facilitargli il tenere sott’occhio i loro video preferiti allo stesso tempo scoprire contenuti nuovi affini ai propri gusti personali.

La nuova funzionalità introdotta all’interno di YouTube consiste nell’inserimento da parte di Google di un chatbot con il quale parlare e al quale riferire i propri gusti personali in modo da permettere una personalizzazione della feed più fedele ai gusti dell’utente, tramite dei fronti infatti si possono comunicare le tipologie di video predilette e YouTube si adatterà di conseguenza, tale funzionalità attualmente non è disponibile per tutti, ma nel tempo verrà rilasciata a livello globale e a quanto pare potrebbe non restare confinata a YouTube.

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Uno strano pop-up fa da indizio

Analizzando nel dettaglio la versione 16.49.59 di App Google è emersa la presenza di uno strano Popup che apparentemente non ha senso, ma che tramite un piccolo ragionamento retrospettivo potrebbe essere l’anticamera della medesima funzionalità che abbiamo già visto su YouTube, questo pop-up infatti recita la dicitura che chiede all’utente se vuole ignorare le modifiche apportate, in tal caso, però, tutte le modifiche apportate alla propria FID andranno perdute.

Come potete intuire da soli questa dicitura potrebbe indicare apertamente che l’utente avrà la possibilità di personalizzare in modo diretto la propria feed di contenuti che Google Discover propone, ovviamente avendo una funzionalità apposita già presente all’interno di YouTube è lecito pensare che quest’ultima verrà letteralmente presa e spostata anche dentro Google Discover, del resto perché creare qualcosa se è già presente, bella, fatta e finita.