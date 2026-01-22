Google Calendar cambia la gestione dei calendari secondari: più controllo per i proprietari

Google sta intervenendo su Google Calendar in merito ad un aspetto che finora poteva creare confusione: la gestione dei calendari secondari di cui un utente è proprietario. L’ultimo aggiornamento introduce una modifica apparentemente semplice, ma con effetti pratici tutt’altro che marginali.

I calendari di proprietà ora sono sempre visibili

Con il nuovo comportamento, tutti i calendari secondari creati da un utente e di cui resta proprietario vengono mostrati in modo permanente all’interno delle impostazioni. Questo vale anche nel caso in cui il calendario non sia fissato o visibile nella vista principale. In altre parole, non è più possibile “perdere di vista” un calendario creato in passato e magari dimenticato.

La logica è chiara: rendere esplicito e costante il legame tra utente e calendario. Permessi di condivisione, accessi e ciclo di vita restano sempre sotto il controllo di chi ne è titolare. All’interno delle impostazioni, questi calendari vengono evidenziati anche se non attivi, con la possibilità di renderli di nuovo visibili tramite l’opzione “Mostra nell’elenco dei calendari” oppure di lasciarli nascosti senza perderne il controllo.

Eliminazione o trasferimento della proprietà

Se un calendario non serve più, Google offre due strade. La prima è l’eliminazione definitiva, che rimuove il calendario per tutti gli iscritti. La seconda è il trasferimento della proprietà a un’altra persona: in questo modo il calendario resta operativo per il team, mentre il creatore originale può annullare la propria iscrizione senza interrompere l’attività.

Questa gestione più chiara si inserisce nel percorso avviato lo scorso novembre, quando Google aveva introdotto un modello di proprietà unico per i calendari secondari, assegnando a ciascuno un responsabile ben definito. La nuova visualizzazione nelle impostazioni rende quel modello più trasparente e riduce il rischio di errori involontari.

Limiti consigliati e rilascio graduale

Google segnala che la funzione interessa soprattutto chi crea molti calendari, suggerendo un limite massimo di 100 calendari di proprietà per account. In caso di superamento, la visualizzazione avverrà in modo graduale per evitare un’interfaccia caotica.