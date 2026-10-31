Google AI Mode, la pubblicità arriva nei mercati internazionali

Google ha annunciato l’espansione degli annunci pubblicitari in AI Mode verso i mercati internazionali, portando la pubblicità dentro la sua modalità di ricerca basata sull’intelligenza artificiale anche al di fuori del perimetro iniziale. La notizia arriva in una fase tutt’altro che banale per il colosso della ricerca online. La crescita del suo business storico, quello della pubblicità legata alla ricerca, sta infatti rallentando. Le due cose viaggiano insieme e vanno lette una accanto all’altra.

Il punto è abbastanza chiaro anche senza troppi giri di parole. Per anni il motore che ha alimentato i conti di Google è stato proprio quello degli annunci mostrati accanto ai risultati delle ricerche. Un meccanismo collaudato e redditizio, che però oggi mostra segnali di frenata. In questo scenario AI Mode diventa uno spazio nuovo da valorizzare anche dal punto di vista commerciale, e la scelta di aprirlo agli inserzionisti su scala globale va esattamente in quella direzione.

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Perché Google punta sulla pubblicità in AI Mode

La decisione di estendere gli annunci in AI Mode ai mercati esteri racconta molto delle priorità attuali dell’azienda. Quando il settore principale dei ricavi cresce meno del previsto, diventa naturale cercare nuove strade per mantenere alto il passo. E la modalità di ricerca con intelligenza artificiale rappresenta, almeno sulla carta, il terreno più promettente su cui costruire il futuro della piattaforma.

Non si tratta quindi di un semplice aggiornamento tecnico. Portare la pubblicità dentro un’esperienza di ricerca diversa da quella tradizionale significa ripensare il modo in cui gli utenti incontrano gli annunci. Significa anche offrire agli inserzionisti un canale ulteriore per raggiungere il pubblico proprio nel momento in cui pone domande e cerca risposte. L’espansione internazionale amplia la platea potenziale in maniera considerevole e rende questa formula una componente sempre più centrale della strategia di Google. C’è poi un aspetto legato al tempismo. Annunciare un allargamento di questo tipo mentre il business tradizionale perde slancio non sembra una coincidenza casuale. La ricerca con intelligenza artificiale viene spinta sempre di più come il nuovo volto del prodotto, e accompagnarla con un modello pubblicitario esteso a più Paesi è il passo che serve per trasformarla in una vera fonte di guadagno.

Il rallentamento della ricerca tradizionale

Il contesto in cui si inserisce l’annuncio è quello di una crescita più lenta per il cuore del business di Google. La pubblicità nella ricerca resta un pilastro fondamentale, ma il suo ritmo di espansione non è più quello di un tempo. Ed è proprio questa frenata a rendere più urgente la ricerca di alternative capaci di compensare.

La modalità AI si propone come risposta a questa esigenza. Da un lato offre agli utenti un modo diverso di cercare informazioni, più conversazionale e diretto. Dall’altro apre spazi pubblicitari inediti che l’azienda può proporre agli inserzionisti di tutto il mondo. Il passaggio dai confini iniziali ai mercati internazionali segna un salto di scala evidente per questo modello.

Per chi investe in pubblicità online, il cambiamento è tutt’altro che marginale. Gli annunci in AI Mode diventano un’opzione disponibile in un numero maggiore di Paesi, affiancandosi ai formati classici legati ai risultati di ricerca. Google ha quindi deciso di allargare la pubblicità nella sua modalità basata sull’intelligenza artificiale proprio mentre il settore storico della ricerca a pagamento registra un rallentamento della crescita.

Fonte: TecnoAndroid