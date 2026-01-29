Gmailify chiude: Google spegne una funzione storica di Gmail

Dopo quasi dieci anni di servizio, Gmailify si avvia ufficialmente verso la pensione. Google ha confermato la chiusura della funzione introdotta nel 2016 per integrare account email di terze parti all’interno di Gmail, portando con sé alcune delle caratteristiche più apprezzate della piattaforma. Per molti utenti Gmailify è stato un modo semplice per “potenziare” indirizzi non Google — come Outlook, Yahoo o provider aziendali — sfruttando filtri antispam avanzati, categorizzazione automatica dei messaggi e una gestione unificata della posta. Ora, però, questo approccio non rientra più nei piani di Mountain View.

Cosa faceva Gmailify (e perché era utile)

Gmailify permetteva di collegare account email esterni a Gmail applicando funzioni tipiche dell’ecosistema Google: protezione antispam, suddivisione automatica in schede (Social, Promozioni, Aggiornamenti), ricerca rapida e notifiche più affidabili. In pratica, Gmail diventava il centro di controllo di tutta la posta elettronica, indipendentemente dal provider di origine. Non si trattava solo di comodità, ma di un vero e proprio “livellamento” dell’esperienza email, soprattutto per chi utilizzava più indirizzi in parallelo.

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La decisione di Google: cosa cambia da gennaio 2026

Secondo quanto indicato nella documentazione di supporto, a partire da gennaio 2026 Gmailify non sarà più supportato. Contestualmente verrà eliminata anche un’altra funzione storica: il recupero delle email di account esterni tramite protocollo POP. In concreto, queste funzionalità non riceveranno più assistenza:

Gmailify, ovvero l’applicazione delle funzioni avanzate di Gmail agli account di terze parti

Controlla la posta di altri account (POP), usata per importare automaticamente messaggi da provider esterni

È una scelta che segna una chiara semplificazione dell’architettura di Gmail, ma che inevitabilmente riduce la flessibilità per gli utenti più “ibridi”.

Cosa resta: IMAP e app Gmail

La chiusura di Gmailify non significa però la fine dell’uso di account esterni nell’app Gmail. Google specifica che rimarrà possibile leggere e inviare email da indirizzi non Google su Android, iPhone e iPad tramite una connessione IMAP standard. La differenza, però, è sostanziale: l’account esterno continuerà a funzionare, ma senza i superpoteri di Gmail. Niente categorizzazione automatica avanzata, niente filtri antispam potenziati, niente integrazione profonda con l’infrastruttura Google.

La mossa si inserisce in una strategia più ampia di razionalizzazione dei servizi da parte di Google. POP è una tecnologia sempre più marginale, mentre l’ecosistema Gmail sembra orientato a privilegiare account nativi Google o integrazioni più semplici e standardizzate. In altre parole, Gmail sta diventando meno “hub universale” e più piattaforma focalizzata sulla propria infrastruttura. Per chi utilizzava Gmailify quotidianamente, non è una buona notizia. Per Google, invece, è probabilmente un compromesso tra manutenzione tecnica, sicurezza e controllo dell’esperienza utente.