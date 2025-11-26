Gmail per Android si rinnova: arrivano le anteprime delle immagini nelle notifiche

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Google continua a perfezionare una delle sue app più usate al mondo. Dopo gli aggiornamenti alla gestione delle schede e all’integrazione con Workspace, Gmail per Android riceve ora una novità semplice ma estremamente utile: le anteprime delle immagini direttamente nelle notifiche.

Notifiche più visive e moderne

Finora, quando arrivava una nuova mail, le notifiche mostravano solo il nome del mittente, l’oggetto e una porzione del testo. Con l’ultimo aggiornamento, Google introduce un layout più informativo e visivamente ricco, pensato per aiutare gli utenti a identificare a colpo d’occhio i messaggi più rilevanti. Ora, quando un’email contiene allegati multimediali, Gmail visualizza un’icona a forma di graffetta accanto all’oggetto e sostituisce la miniatura del profilo mittente con una piccola anteprima dell’immagine allegata. Un cambiamento che avvicina l’esperienza di notifica di Gmail a quella delle app di messaggistica istantanea.

Cosa cambia nella notifica estesa

Espandendo la notifica, gli utenti potranno vedere un’anteprima rettangolare più ampia: nel caso di un solo allegato, la foto occupa l’area principale della notifica, sostituendo parte del corpo del messaggio. Se invece l’email contiene più immagini, nella riga inferiore comparirà una galleria con miniature multiple. Il nuovo sistema consente anche di riconoscere altri tipi di allegati, come documenti o PDF, mostrando l’inizio del nome del file accanto all’icona corrispondente. Una soluzione pratica per capire subito di che tipo di contenuto si tratta, senza aprire l’app.

Un passo avanti in termini di usabilità

Questa modifica punta a migliorare la produttività e la gestione rapida delle email, soprattutto su smartphone, dove il tempo di interazione con le notifiche è cruciale. L’aggiunta delle anteprime visive riduce i tap necessari per individuare una mail importante, rendendo più immediata la distinzione tra comunicazioni personali e lavorative.

L’unico possibile limite, come segnalano alcuni tester, è che nelle email professionali l’immagine di anteprima può sostituire il testo del messaggio nella notifica estesa, riducendo la leggibilità di contenuti formali. Tuttavia, è probabile che Google affini il comportamento del sistema nelle prossime revisioni.