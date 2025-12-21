Gemini vi dice se un video è stato creato con l’AI, ecco come

Capire se un contenuto è autentico o generato artificialmente sta diventando sempre più complesso, soprattutto nel mondo dei video. Dopo le immagini, Gemini compie un passo ulteriore e introduce la possibilità di verificare anche l’origine dei filmati, aiutando a distinguere quelli realizzati con strumenti di intelligenza artificiale da quelli tradizionali. Una novità che risponde a un’esigenza sempre più diffusa, legata alla trasparenza e alla corretta interpretazione dei contenuti online.

L’aggiornamento amplia le capacità di analisi dell’assistente di Google, estendendo il riconoscimento anche ai file video.

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Come Gemini analizza i video

La nuova funzione si basa sulla tecnologia SynthID, un sistema di watermarking sviluppato da Google per certificare i contenuti sintetici. In pratica, quando un video viene generato con i tool di Google, al suo interno vengono inseriti marcatori digitali invisibili all’occhio umano. Gemini è ora in grado di scansionare i filmati alla ricerca di questi segnali, individuandoli sia nella componente visiva sia in quella audio.

Il funzionamento è molto simile a quanto già avviene per le immagini. È sufficiente caricare un video nell’interfaccia di Gemini e porre una domanda esplicita sull’origine del contenuto, ad esempio chiedendo se il filmato sia stato creato con l’AI. L’analisi avviene in pochi istanti e restituisce un responso basato sulla presenza o meno del watermark.

Cosa può e cosa non può certificare

È importante chiarire un punto centrale. Al momento, Gemini può confermare la natura artificiale di un video solo se questo è stato prodotto con strumenti Google AI. Se il filmato è stato generato con software di terze parti o se si tratta di una ripresa reale, il sistema indicherà che non risulta creato con tecnologie Google, specificando però di non poter determinare l’eventuale uso di altri strumenti generativi.

Questo significa che l’assenza del watermark SynthID non equivale automaticamente a un video autentico, ma semplicemente a un contenuto non riconducibile all’ecosistema Google.

Limiti tecnici e livello di dettaglio

Nel caso in cui il sospetto riguardi video realizzati con Veo, Google impone alcuni limiti tecnici. I file caricati non devono superare i 100 MB e la durata massima consentita è di 90 secondi. Nonostante queste restrizioni, l’analisi risulta piuttosto approfondita.

Gemini esegue una scansione separata delle tracce video e audio, fornendo risposte dettagliate e contestualizzate. In alcuni casi, il report può indicare con precisione l’intervallo temporale in cui viene rilevato il watermark nella parte visiva, confermando al tempo stesso l’assenza di elementi artificiali nella traccia sonora.

Disponibilità globale

La funzione di verifica dell’origine dei video è già attiva a livello globale, sia nella versione web sia nell’app mobile di Gemini, ed è disponibile in tutte le lingue e le aree geografiche attualmente supportate dal servizio. Un passo concreto verso una maggiore trasparenza, che non risolve ogni dubbio possibile, ma offre uno strumento in più per orientarsi in un panorama digitale sempre più complesso.