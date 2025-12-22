Gemini impara a catturare screenshot autonomamente — se l’utente lo autorizza

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Google continua a investire sull’evoluzione di Gemini, l’assistente IA ormai sempre più integrato nell’esperienza Android. Tra le novità in arrivo c’è una funzione che potrebbe cambiare il modo in cui si interagisce con il dispositivo: la capacità dell’assistente di catturare automaticamente screenshot quando l’utente gli chiede informazioni su ciò che sta visualizzando. Si tratta di un’estensione naturale del concetto di “contesto sullo schermo”, ma resa molto più immediata e fluida rispetto al passato. L’obiettivo è semplificare le richieste più comuni, evitando passaggi manuali e interazioni aggiuntive.

Come funziona la modalità di cattura automatica

La novità nasce da una funzione chiamata internamente Ask about screen, già avvistata da alcuni utenti nelle versioni preliminari dei Play Services. Il meccanismo è semplice: quando l’utente dice frasi come “spiegami questo”, “che cos’è?” o “aiutami con quello che vedo qui”, Gemini interpreta il comando come riferito al contenuto a schermo e procede a catturare uno screenshot in autonomia, in modo trasparente e immediato. A quel punto analizza l’immagine e restituisce una risposta pertinente, proprio come farebbe con un’immagine caricata manualmente. All’attivazione della funzione compare un pop-up esplicativo nel quale Google chiarisce:

perché lo screenshot viene catturato;

che l’azione avviene solo in risposta a una richiesta diretta dell’utente;

che tutto è disattivabile in qualsiasi momento.

Una scelta pensata per evitare fraintendimenti e, soprattutto, per rassicurare chi ha dubbi legati alla privacy.

Un comportamento ancora da affinare

I primi utenti che hanno avuto accesso alla funzione parlano di un tasso di riconoscimento delle richieste attorno al 50%: Gemini non sempre capisce quando la frase è riferita allo schermo. È un dato atteso nelle fasi iniziali, e Google sta già lavorando per aumentare la precisione prima del rollout globale. La direzione però è chiara: un assistente sempre più contestuale, capace di interpretare non solo il contenuto delle domande ma anche quello che l’utente sta visualizzando in quel momento. Google sottolinea come la funzione sia completamente opt-in. L’utente può:

attivarla;

tenerla attiva ma con avvisi contestuali;

disattivarla del tutto.

Una scelta cruciale per evitare equivoci in un contesto in cui la cattura automatica di screenshot può sollevare inevitabili sensibilità. In ogni caso, l’azienda ribadisce che la decisione di attivare questa forma di assistenza è sempre nelle mani dell’utente.