Gemini apre alle mini app con Opal, ma l’Italia resta in attesa

Google continua a rafforzare l’ecosistema di Gemini puntando su strumenti pensati per semplificare il lavoro e l’automazione. Tra questi c’è Opal, la piattaforma dedicata alla creazione di mini app attraverso il linguaggio naturale, che ora risulta integrata direttamente nell’assistente AI. Una novità rilevante, che però non riguarda ancora l’Italia.

Al momento, infatti, Opal e la sua integrazione in Gemini non sono disponibili nel nostro Paese. La spiegazione arriva dallo stesso chatbot di Google, che fa riferimento ai tempi di rollout regionale e alle normative locali, citando esplicitamente il GDPR europeo come uno dei fattori che stanno rallentando il debutto.

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Cos’è Opal e cosa permette di fare

Opal è uno strumento pensato per creare mini app e flussi automatizzati senza scrivere codice. Il funzionamento si basa su una descrizione testuale dell’operazione da svolgere. È sufficiente spiegare in modo semplice cosa si vuole ottenere, ad esempio l’estrazione di dati da un sito web e il loro inserimento in un foglio di calcolo, per avviare il processo.

A partire da questa richiesta, Opal genera automaticamente un diagramma di flusso che rappresenta il comportamento della mini app. Ogni volta che viene eseguita, la sequenza segue lo schema definito, rendendo possibile l’automazione di operazioni anche articolate. È proprio questa logica che rende l’integrazione con Gemini particolarmente interessante, perché consente di costruire e modificare le mini app dialogando direttamente con l’assistente.

Integrazione con Gemini e limiti attuali

Nei Paesi in cui è attiva, l’integrazione permette di accedere a Opal direttamente dall’interfaccia di Gemini. In Italia, però, le voci legate alla creazione di mini app non risultano presenti. Entrando nel menu di Gemini, alla sezione Gem, non compaiono opzioni come “Crea mini-app” o Google Labs: Opal.

Lo stesso vale per l’accesso diretto al sito opal.withgoogle.com. Effettuando il login con un account Google, viene mostrato un messaggio che segnala la non disponibilità del servizio nella regione, confermando che il mercato italiano è ancora escluso.

Perché Opal è uno strumento promettente

Opal si è già fatto notare per la capacità di automatizzare attività complesse. Tra gli utilizzi più apprezzati ci sono l’analisi di dati web con salvataggio automatico su Google Fogli e la creazione di report personalizzati, operazioni che richiederebbero tempo e competenze tecniche se svolte manualmente.

L’arrivo su Gemini rende questo tipo di strumenti ancora più accessibili, perché abbassa ulteriormente la soglia di ingresso. Anche se l’Italia resta momentaneamente fuori, l’impressione è che l’estensione del servizio sia solo una questione di tempo. Quando Opal sarà disponibile anche nel nostro Paese, la creazione di mini app potrebbe diventare una delle funzioni più interessanti dell’ecosistema Gemini.