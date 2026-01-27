Gemini amplia utenti, lingue e dispositivi, portando l’AI nelle videoconferenze aziendali

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Gemini potenzia le call, l’assistente AI debutta anche su smartphone

L’integrazione tra Google Meet e Gemini sta vivendo una fase di forte accelerazione. Dopo un debutto iniziale riservato ai clienti Enterprise, la funzione “Chiedi a Gemini” si prepara a raggiungere una platea più ampia di aziende che utilizzano Google Workspace, in particolare gli abbonati Business Standard. Una scelta che riflette la strategia dell’ azienda che intende rendere l’assistente basato sull’intelligenza artificiale uno strumento utile per tutti i giorni, non solo un extra riservato alle grandi organizzazioni.

L’espansione non riguarda soltanto il numero di utenti coinvolti, ma anche l’abbattimento delle barriere linguistiche. Gemini, finora limitato principalmente all’inglese, inizierà a parlare più idiomi, compreso l’italiano. Questo passaggio rappresenta una parte importante per favorire la collaborazione tra team internazionali, riducendo le difficoltà di comunicazione e rendendo le riunioni più accessibili. L’obiettivo? Permettere a professionisti e aziende di sfruttare l’IA senza dover adattare il proprio flusso di lavoro o cambiare lingua.

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L’ecosistema Workspace si arricchisce così di una funzione pensata per integrarsi in modo naturale nelle call, senza interrompere la conversazione. L’utente può richiamare Gemini direttamente durante una riunione e ottenere risposte basate esclusivamente sui contenuti condivisi e sui sottotitoli in tempo reale.

Gemini potenzia le call, l’assistente AI debutta anche su smartphone

Un’altra novità rilevante è l’approdo di Gemini sull’app mobile di Google Meet. Questa estensione cambia radicalmente l’esperienza di chi lavora in movimento o partecipa alle riunioni da smartphone. Attraverso un semplice pulsante, l’assistente diventa accessibile anche lontano dalla scrivania, permettendo di recuperare informazioni, chiarire punti chiave e ottenere sintesi rapide senza perdere il filo della conversazione.

Durante le call, Gemini può aiutare a riassumere ciò che è stato detto, individuare decisioni importanti e mettere in evidenza le attività da completare. Per chi entra in ritardo, l’assistente può offrire un riepilogo immediato, evitando lunghe richieste di aggiornamento ai colleghi. Questo tipo di supporto riduce il tempo perso e migliora la qualità degli incontri virtuali. L’ azienda ha scelto un rilascio graduale per accompagnare l’introduzione delle nuove funzioni, in modo da monitorare l’impatto sugli utenti e ottimizzare le prestazioni del sistema. L’arrivo su più account, lingue e piattaforme indica la volontà di costruire un’integrazione stabile e affidabile, non una semplice sperimentazione.

Insomma, con Gemini, Google Meet non è più soltanto uno strumento per parlare a distanza, ma si avvicina a diventare un vero assistente di lavoro collaborativo. Un’evoluzione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui le aziende organizzano riunioni, condividono informazioni e prendono decisioni, rendendo l’intelligenza artificiale una presenza discreta ma sempre più centrale.