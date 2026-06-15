GEEKOM A5 Pro MINI PC con AMD Serie 7000 al 25% di sconto: prezzo sotto il Prime Day

Un mini PC che sparisce dietro al monitor e costa meno di tanti smartphone di fascia media? La promozione di metà giugno sul GEEKOM A5 Pro punta proprio lì. Da oggi, 15 giugno, la versione con processore AMD Ryzen 5 7430U e 16 GB di RAM scende del 25% sul sito ufficiale: si parte dai 499 euro di listino e si arriva a 374 euro applicando il codice TC25FFA5, valido fino al 30 giugno.

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GEEKOM A5 Pro: cosa offre il mini PC a 374 euro

Sotto la scocca in alluminio da appena 0,47 litri si nasconde un AMD Ryzen 5 7430U, sei core e dodici thread con frequenza fino a 4,3 GHz, affiancato dalla grafica integrata Radeon Vega 8. Non è un chip pensato per il gaming spinto, ma per il lavoro di tutti i giorni va più che bene: fogli di calcolo pieni di formule, videochiamate, decine di schede aperte nel browser, streaming in 4K e qualche ritocco fotografico. I 16 GB di memoria DDR4 si possono portare fino a 64 GB, mentre l’SSD da 512 GB sale all’occorrenza fino a 2 TB, comodo se col tempo lo spazio inizia a stringere.

Sul fronte delle connessioni non manca quasi nulla. Doppia uscita HDMI 2.0, porte USB-C con segnale video per arrivare fino a quattro schermi anche in 8K, sei porte USB in totale, lettore di schede SD, jack audio e LAN da 2,5 Gigabit. Il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2 completano il quadro, mentre il sistema di raffreddamento IceBlast 2.0 con doppie heat pipe in rame tiene basse temperature e rumore. In confezione c’è anche il supporto VESA, così lo si aggancia dietro lo schermo e la scrivania resta libera dai cavi.

Caratteristica GEEKOM A5 Pro Processore AMD Ryzen 5 7430U (6 core / 12 thread, fino a 4,3 GHz) Grafica AMD Radeon Vega 8 Memoria 16 GB DDR4, espandibile a 64 GB Storage SSD 512 GB PCIe Gen4, fino a 2 TB Uscite video 2 HDMI 2.0 e USB-C, fino a 4 schermi e risoluzione 8K Connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, LAN 2,5 Gbps Sistema operativo Windows 11 Pro Dimensioni Chassis in alluminio da 0,47 litri Garanzia 3 anni

Dopo aver passato un paio di settimane con il fratello maggiore della serie A, l’A7 con Ryzen 5 7545U, su questa fascia di mini PC mi sono fatto un’idea precisa. Per navigare, lavorare in smart working, gestire la contabilità o tenere un piccolo computer acceso in salotto senza ingombro né ronzii fastidiosi, l’A5 Pro fa il suo lavoro e lo fa bene. Chi cerca prestazioni da videogiocatore guardi altrove, ma per la stragrande maggioranza degli usi domestici e da ufficio questo formato resta la scelta più sensata.

Prezzo sotto il Prime Day, con una garanzia in più

C’è un dettaglio che rende questa offerta più solida del solito. GEEKOM assicura che lo sconto del 25% porta il prezzo dell’A5 Pro al di sotto di quello che lo stesso modello avrà durante il Prime Day. E si spinge oltre: se acquistate con il codice e il prezzo finale del Prime Day di giugno 2026 dovesse risultare più basso, l’azienda rimborserà il doppio della differenza sugli ordini idonei. Si applicano termini e condizioni, come sempre in questi casi, ma è una garanzia che toglie il dubbio a chi di solito preferisce aspettare le offerte di fine mese.

Codice sconto, link e offerta valida fino al 30 giugno

La promozione resta attiva fino al 30 giugno. Il codice TC25FFA5 si inserisce nel carrello sul sito ufficiale e applica il 25% in automatico sul prezzo di listino, portando l’A5 Pro da 499 a 374 euro.

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Un’ultima cosa per chi ha l’occhio lungo. Sempre dal 15 giugno il sito ufficiale dà il via alla campagna estiva di anteprima del Prime Day, con uno sconto del 15% su tutti i Mini PC della gamma. Trovate tutte le offerte a questa pagina dedicata.

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