Redmi K100 arriva il 28 ottobre con batteria da 10.000 mAh

Xiaomi ha fissato per il 28 ottobre il debutto in Cina di Redmi K100, uno smartphone che si presenta con numeri davvero difficili da ignorare. Il più vistoso riguarda la batteria da 10.000 mAh, affiancata dal processore Snapdragon 8 Elite. Il nuovo modello va ad aggiungersi ai già annunciati K100 Pro e K100 Pro Max e completa così una famiglia che punta chiaramente a farsi notare nella fascia alta del mercato locale. Non si tratta quindi di un esperimento isolato. È piuttosto il tassello che chiude una gamma pensata per coprire diverse esigenze, tutte orientate verso prestazioni di alto livello.

Una batteria da record e il cuore Snapdragon 8 Elite

La caratteristica che salta subito all’occhio è proprio l’autonomia. Una capacità di 10.000 mAh fino a poco tempo fa sembrava riservata ai power bank, quei caricatori portatili che molti tengono in borsa per le emergenze. Adesso la stessa cifra si ritrova dentro uno smartphone. Per avere un termine di paragone basta ricordare che OnePlus 16 aveva già conquistato le cronache con i suoi 9.000 mAh, considerati all’epoca un vero record. Con Redmi K100 il colosso cinese alza ancora l’asticella e supera quel traguardo di ben mille milliamperora.

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Sotto la scocca lavora lo Snapdragon 8 Elite, il chip top di gamma di Qualcomm, che qui viene affiancato da un componente sviluppato in casa. Si chiama D2 ed è un chip dedicato al display, progettato per gestire al meglio la frequenza di aggiornamento dello schermo. Il risultato concreto è un refresh che arriva a 165 Hz in oltre 40 giochi. Tradotto in termini pratici, chi usa il telefono anche per giocare dovrebbe trovarsi davanti a un’esperienza decisamente più fluida rispetto alla media, con immagini che scorrono senza intoppi anche nelle sessioni più movimentate.

Schermo AMOLED, HyperOS 4 e le nuove Clip Neo

Passando al pannello, il dispositivo monta un display AMOLED da 6,83 pollici con una luminosità di picco dichiarata di 3.500 nit. È un valore molto elevato, che assicura una buona leggibilità perfino sotto la luce diretta del sole, situazione in cui parecchi schermi tendono invece a perdere colpi. Sul fronte software il telefono arriva con HyperOS 4, l’ultima versione dell’interfaccia firmata Xiaomi, che tra le varie novità introduce nuove funzioni di integrazione tra dispositivi. Un aspetto che interessa soprattutto chi possiede già altri prodotti dello stesso marchio e vuole farli dialogare tra loro in modo più semplice.

Il lancio non riguarderà soltanto il nuovo smartphone. Nella stessa occasione l’azienda presenterà infatti anche le Clip Neo, auricolari open ear con aggancio a clip, pensati per lasciare libero il condotto uditivo. Una proposta che si affianca al telefono e allarga l’offerta dell’evento oltre il solo mondo della telefonia.

Per quanto riguarda la disponibilità, Redmi K100 si può già prenotare in Cina, anche nella colorazione Firefly Green mostrata di recente. Sul possibile arrivo in Europa invece non ci sono ancora indicazioni. I modelli della serie K restano spesso confinati al mercato cinese, anche se una batteria da 10.000 mAh è esattamente il tipo di caratteristica che, se dovesse sbarcare anche da noi, accenderebbe rapidamente il dibattito tra gli appassionati.

Fonte: TecnoAndroid