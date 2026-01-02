Galaxy S26: trapelate immagini e video della nuova serie Samsung

Nelle ultime settimane l’attenzione attorno alla serie Galaxy S26 è cresciuta in modo evidente. Il motivo è semplice: il lancio, atteso secondo le indiscrezioni per febbraio, si avvicina e, come spesso accade in questa fase, iniziano a circolare materiali più concreti. Dopo mesi passati a discutere di specifiche e componenti interni, ora il focus si sposta sull’aspetto esterno, quello che più di ogni altro determina la prima impressione.

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In queste ore sono emerse immagini e un breve video che mostrano presunte unità dummy di Galaxy S26 e Galaxy S26 Ultra. Si tratta di modelli non funzionanti, utilizzati solitamente per esposizioni o per la realizzazione di accessori, ma che nella maggior parte dei casi riproducono con grande fedeltà dimensioni, forme e design finali.

Un design che prosegue senza strappi

Osservando le immagini, il colpo d’occhio è piuttosto chiaro. Samsung non sembra intenzionata a rivoluzionare il linguaggio estetico introdotto nelle ultime generazioni. Le linee restano pulite, il retro è essenziale e il modulo fotografico mantiene un’impostazione familiare, in linea con i render trapelati nei mesi scorsi.

Il Galaxy S26 Ultra viene mostrato in due varianti, una bianca e una nera, mentre il Galaxy S26 standard appare in colorazione chiara. Le proporzioni e la disposizione degli elementi suggeriscono una continuità studiata, pensata per rendere immediatamente riconoscibile la serie anche a distanza.

Il dettaglio che cambia la percezione

C’è però un elemento che spicca più di altri e che rappresenta una novità rispetto alle indiscrezioni precedenti. Nei modelli bianchi, sia del Galaxy S26 sia del Galaxy S26 Ultra, l’isola fotografica sembra rifinita in color argento, creando un contrasto più marcato con la scocca posteriore.

In precedenza, il blocco fotocamere era sempre stato mostrato nella stessa tonalità del retro. Qui invece il distacco visivo è evidente e potrebbe essere una scelta voluta per dare maggiore personalità al dispositivo. Nel modello Ultra nero, al contrario, l’isola fotografica resta in tinta con il corpo, mantenendo un look più sobrio e uniforme.

Un’anteprima concreta in attesa dell’ufficialità

Si tratta di differenze sottili, ma capaci di incidere sull’identità del prodotto. Un contrasto cromatico di questo tipo rende lo smartphone più riconoscibile e potrebbe diventare uno dei tratti distintivi della nuova generazione.

In assenza di conferme ufficiali, questi dummy non vanno presi come verità assoluta. Offrono però una anteprima realistica di ciò che potrebbe arrivare a breve, dando un’idea più concreta di come i Galaxy S26 potrebbero apparire una volta tenuti in mano.