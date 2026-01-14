Galaxy S26: diffuse le prime immagini delle cover

L’attesa per i nuovi Galaxy S26 comincia a farsi sentire, anche se Samsung non ha ancora ufficializzato nulla. Basta però dare un’occhiata a quello che sta succedendo nel mondo degli accessori per capire che il conto alla rovescia è iniziato: cover, protezioni per lo schermo, vetri per le fotocamere, tutto viene prodotto con un tempismo chirurgico. Ed è proprio grazie a tali anticipazioni che arrivano i primi dettagli concreti sui prossimi smartphone di Samsung. A tal proposito, Ice Universe ha condiviso alcune foto di prodotti in arrivo, tra cui i vetrini protettivi per le fotocamere posteriori.

Samsung: ecco cosa è emerso sulla nuova serie Galaxy S26

Dai primi scatti si capisce subito qualcosa di interessante: S26 e S26 Plus continueranno a condividere lo stesso comparto fotografico. Mentre il modello Ultra manterrà la configurazione a cinque fori già vista sul Galaxy S25 Ultra. Cinque fori, certo, ma quattro fotocamere: il quinto è riservato al sensore di messa a fuoco. Un dettaglio tecnico che però dà già un’idea di quanto Samsung voglia mantenere continuità e precisione.

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Ma non è tutto. Sempre per il modello Ultra sono emerse le prime cover ufficiali in sei colorazioni, e anche qui ci sono piccoli indizi sul design finale. Si parla di bordi leggermente più stondati e un posizionamento del comparto fotografico che non stravolge l’attuale generazione. Le colorazioni stesse lasciano immaginare quali toni potrebbero arrivare al lancio: nuance classiche, ma con qualche spunto più audace. Ciò che emerge da tali indiscrezioni è che Samsung non vuole rivoluzionare, ma affinare ciò che già funziona. Ciò giocando con estetica e materiali. Non resta che attendere il 25 febbraio, giorno in cui dovrebbero essere finalmente svelati i nuovi Galaxy S26. Fino ad allora, ogni leak, ogni foto rubata o anticipazione contribuisce a creare maggiore attesa per chi segue i top di gamma Samsung da anni.