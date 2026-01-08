Galaxy Book 6: Samsung rinnova i notebook puntando su potenza e autonomia

Galaxy Book 6 segna un passaggio importante nella strategia notebook di Samsung. Al centro del progetto c’è una revisione concreta di ciò che conta davvero nell’uso quotidiano: prestazioni più solide, una gestione termica più efficace e una autonomia pensata per coprire l’intera giornata senza compromessi. La nuova famiglia appare più ordinata e coerente, con scelte mirate che vanno oltre il semplice aggiornamento estetico.

Nuovi processori e configurazioni più spinte

La gamma nasce in parallelo con le novità annunciate da Intel e adotta i nuovi processori Panther Lake, declinati in tre modelli: Galaxy Book 6, Galaxy Book 6 Pro e Galaxy Book 6 Ultra. Quest’ultimo rappresenta il vertice dell’offerta, con schermo da 16 pollici e configurazioni che arrivano fino ai Core Ultra X9, affiancati da grafica Intel Arc e dalle GPU NVIDIA RTX serie 50 nelle varianti RTX 5070 e 5060. Secondo quanto comunicato, il salto generazionale porta un incremento fino a 1,6 volte sulle prestazioni della CPU e 1,7 volte su quelle grafiche rispetto ai modelli precedenti.

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Raffreddamento rivisto e display più luminosi

Un aspetto spesso critico nei portatili sottili è il controllo delle temperature. Su questo fronte, tutta la serie Galaxy Book 6 introduce una nuova architettura con camera di vapore più ampia e ventole riprogettate. Il modello Ultra aggiunge un sistema a doppio flusso d’aria dedicato alla GPU, pensato per mantenere prestazioni costanti anche sotto carichi prolungati.

Galaxy Book 6 Ultra e Pro condividono i nuovi pannelli AMOLED 2X con risoluzione 2.880×1.800 pixel, supporto al tocco e luminosità che raggiunge i 1.000 nit, con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Un miglioramento evidente anche rispetto alla generazione precedente.

Design, porte e esperienza d’uso

Sul piano estetico, Samsung ha scelto linee più pulite. L’Ultra adotta un design più classico, mentre il Pro si distingue per un profilo a goccia che enfatizza la sottigliezza. Da segnalare il ritorno del lettore SD a dimensione standard sull’Ultra, insieme alla presenza di una porta USB-A, una combinazione sempre più rara.

La tastiera è stata affinata e debutta il trackpad aptico su tutta la gamma. Gli altoparlanti, ora rivolti verso l’alto, arrivano a sei unità sull’Ultra per un suono più bilanciato. Con spessori ridotti e una promessa di fino a 30 ore di riproduzione video, i Galaxy Book 6 puntano a un equilibrio più maturo tra potenza e mobilità, in attesa di conoscere prezzi e disponibilità.