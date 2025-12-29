Galaxy A37 e Galaxy A57: i leak anticipano le scelte sulle fotocamere

Le prime indiscrezioni su Galaxy A37 e Galaxy A57 iniziano a delineare con maggiore chiarezza la direzione scelta da Samsung per rinnovare la propria offerta di fascia media. Al centro dell’attenzione c’è ancora una volta il comparto fotografico, elemento chiave per differenziare i modelli e renderli competitivi in un segmento sempre più affollato.
Galaxy A37 e l’evoluzione del sensore principale
Secondo le informazioni emerse, Galaxy A37 dovrebbe adottare una configurazione a tre fotocamere posteriori. Il fulcro del sistema sarebbe un nuovo sensore principale da 50 MP, identificato nel Sony IMX906, con la possibilità che in alcuni mercati venga utilizzata un’alternativa interna di Samsung, l’ISOCELL S5KGNJ. Una strategia già vista in passato, utile per ottimizzare forniture e costi senza incidere in modo sensibile sulla resa finale.
Il resto della dotazione rimarrebbe più prudente. Accanto al sensore principale troverebbero spazio una ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 5 MP, entrambe firmate GalaxyCore. Anche sul fronte anteriore si parla di un piccolo aggiornamento, con una fotocamera selfie da 12 MP, sempre GalaxyCore, che rappresenterebbe un passo avanti rispetto alla generazione precedente.
Galaxy A57 e un comparto più completo
Salendo di livello, Galaxy A57 dovrebbe proporre una soluzione fotografica più rifinita. Il sensore principale resterebbe un 50 MP Sony IMX906, affiancato in alcune regioni dall’ISOCELL S5KGNJ. La differenza più evidente emergerebbe nelle fotocamere secondarie.
L’ultra-grandangolare passerebbe infatti a 13 MP, utilizzando un sensore ISOCELL S5K3L6, mentre la macro resterebbe da 5 MP con sensore GalaxyCore GC05A3. Anche la camera frontale sarebbe da 12 MP, in questo caso basata su un ISOCELL S5K3LC, scelta che punta a offrire una qualità più coerente con il posizionamento del modello.
Una differenziazione sempre più netta
Dalle specifiche trapelate emerge una strategia chiara. Galaxy A37 si concentrerebbe su un aggiornamento mirato del sensore principale, mantenendo una struttura collaudata. Galaxy A57, invece, punterebbe su un equilibrio più solido dell’intero comparto fotografico, con particolare attenzione all’ultra-grandangolare.
La presentazione ufficiale è attesa entro il primo trimestre del prossimo anno. Solo allora sarà possibile valutare come queste scelte tecniche, supportate dal software, incideranno sull’esperienza fotografica quotidiana.