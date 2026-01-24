FRITZ!App Smart Home: arriva un nuovo aggiornamento per iPhone

Per chi usa un iPhone per controllare la propria casa smart con dispositivi FRITZ! sta per arrivare una novità interessante sull’App Store. L’azienda ha, infatti, iniziato a distribuire la versione 2.6.0 di FRITZ!App Smart Home per iOS. Un update che va dritto al punto affrontando una delle richieste più frequenti da parte degli utenti: una gestione dei consumi energetici più pratica e meno vincolata al browser. L’idea è rendere l’app autosufficiente, riducendo la necessità di passare dall’interfaccia web del FRITZ!Box per le operazioni più avanzate. Un passo che molti aspettavano da tempo, soprattutto chi utilizza quotidianamente le prese intelligenti FRITZ!DECT per tenere sotto controllo dispositivi energivori o semplicemente per evitare sprechi inutili.

Sugli iPhone nuovo aggiornamento per FRITZ!App Smart Home

Il centro dell’aggiornamento riguarda proprio le prese della serie DECT 2xx, che ora possono essere configurate in modo molto più dettagliato dallo smartphone. La nuova versione dell’app permette di impostare lo spegnimento automatico in standby definendo sia una soglia di consumo sia un intervallo di tempo. In pratica, quando l’assorbimento scende sotto il valore stabilito per il periodo selezionato, la presa interrompe completamente l’alimentazione. Si tratta di una funzione già esistente, ma fino a ieri relegata alla gestione da browser. Con tutto ciò che comportava in termini di scomodità. Portarla nell’app significa poter intervenire velocemente, senza dover accendere il computer o navigare tra menu poco immediati.

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FRITZ! non si è però fermata al controllo delle prese. Con la versione 2.6.0 arriva anche una visualizzazione più evoluta dei dati energetici, pensata per chi vuole davvero capire come e quando consuma energia in casa. I nuovi intervalli temporali consentono di analizzare periodi più lunghi, confrontare andamenti diversi e farsi un’idea più chiara dei costi associati ai singoli dispositivi collegati. Si parla di informazioni più utili per prendere decisioni consapevoli.

L’aggiornamento è in distribuzione su iPhone e iPad tramite App Store, ma prima di correre a provarlo conviene fare una rapida verifica. Per sfruttare tutte le nuove funzioni è necessario avere un FRITZ!Box aggiornato a FRITZ!OS 7.10 o successivo, oltre ai dispositivi FRITZ!DECT compatibili.