Google si prepara a fare un passo significativo nella strategia legata a Fitbit, aprendo l’accesso alla nuova esperienza dell’app anche agli utenti senza abbonamento Premium. Un cambio di rotta che emerge dall’analisi del codice della versione 4.60 dell’app e che lascia intuire una volontà chiara: ampliare la platea di utenti coinvolti nel rinnovamento dell’interfaccia, senza però rinunciare a una distinzione netta tra funzioni gratuite e premium.

Finora il programma Public Preview, pensato per testare in anteprima il nuovo design e le nuove sezioni dell’app, era riservato esclusivamente agli abbonati. Ora Google sembra intenzionata a includere anche gli utenti free, segnando un’apertura importante nel modo in cui Fitbit evolve e raccoglie feedback.

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Le tracce nel codice parlano chiaro

Le conferme arrivano direttamente dalle stringhe di testo individuate all’interno dell’ultima versione dell’app. Più riferimenti menzionano in modo esplicito gli utenti del piano gratuito, invitandoli a provare nuovi modi di interagire con i propri dati di salute e fitness.

Alcuni messaggi fanno riferimento alla possibilità di fornire feedback sulle funzionalità in anteprima, altri parlano chiaramente di esplorare la nuova app Fitbit anche senza sottoscrivere un abbonamento. La presenza ripetuta del termine “free” nelle stringhe lascia poco spazio all’interpretazione: Google sta preparando un’estensione del Public Preview anche per chi utilizza Fitbit senza pagare. Non si tratta solo di accesso visivo al nuovo design, ma di una vera esperienza strutturata, con sezioni e metriche rinnovate.

Cosa cambia per gli utenti gratuiti

Dalle informazioni emerse, gli utenti free dovrebbero poter accedere a diverse novità centrali della nuova esperienza Fitbit. Tra queste spicca un nuovo obiettivo settimanale di attività cardio, pensato per rendere più chiaro e misurabile il livello di movimento nel corso della settimana. La scheda Oggi diventa più personalizzabile, consentendo di scegliere le metriche su cui concentrarsi, mentre le nuove sezioni dedicate a Fitness e Sonno puntano a offrire una lettura più contestualizzata dei dati. Non solo numeri, ma interpretazioni che aiutano a capire l’andamento generale del proprio benessere. Anche la sezione Salute viene ripensata come un hub centrale, in cui esplorare in modo più ordinato e coerente i dati raccolti nel tempo.

Un approccio più flessibile e meno vincolante

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la gestione del Public Preview. Google sembra voler evitare qualsiasi imposizione forzata del nuovo design. Le stringhe di codice indicano infatti la possibilità di passare liberamente dalla versione classica dell’app a quella ridisegnata, oppure di uscire completamente dal programma di anteprima in qualsiasi momento. Questa flessibilità suggerisce un approccio prudente: raccogliere feedback reali da una base utenti più ampia, senza creare frizioni o resistenze. Chi non si trovasse a proprio agio con la nuova interfaccia potrà tornare indietro senza perdere dati o funzionalità fondamentali.

Il confine tra gratuito e Premium resta netto

Nonostante l’apertura, Google non sembra intenzionata a “svuotare” il valore dell’abbonamento Premium. Alcune funzioni restano chiaramente escluse dal piano gratuito, prima fra tutte il coach basato sull’intelligenza artificiale. Il coach AI, pensato per suggerire allenamenti, interpretare i dati e offrire indicazioni personalizzate, non compare mai nelle stringhe associate agli utenti free. Tutti i riferimenti a questa funzione sono legati esplicitamente al piano a pagamento, segno che Google intende mantenerla come uno dei principali elementi distintivi dell’abbonamento.