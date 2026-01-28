Fibra Iliad in promo shock: 4€ in meno al mese “per sempre”

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Wi-Fi 7 e Cafeyn: i bonus Iliad che trasformano la fibra in un pacchetto premium

Iliad torna all’attacco del mercato della connettività domestica con una proposta che punta a scuotere la concorrenza. L’operatore ha infatti attivato una promozione dedicata ai clienti mobile che consente di ottenere la fibra FTTH a 22,99€ al mese, invece dei 26,99€ di listino. Ciò che rende l’offerta particolarmente interessante è la natura permanente dello sconto. I 4 euro di riduzione non hanno scadenza e restano validi nel tempo, senza rimodulazioni o aumenti automatici.

La promo è riservata agli utenti che possiedono già una SIM Iliad con un piano da almeno 9,99€ al mese e che hanno attivo il pagamento automatico. L’attivazione è disponibile online fino al 26 febbraio. Oltre al prezzo competitivo, Iliad punta su un pacchetto di servizi che aumenta il valore percepito dell’abbonamento, evitando costi extra che spesso pesano sul bilancio familiare. Tra gli elementi più apprezzati c’è il modem iliadbox incluso in comodato gratuito. Il dispositivo integra la nuova tecnologia Wi-Fi 7. Quest’ultima garantisce maggiore stabilità della connessione, latenze ridotte e una gestione più efficiente dei dispositivi connessi in casa.

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Dal punto di vista delle prestazioni, l’azienda poi dichiara velocità fino a 5Gbit/s in download e fino a 700Mbit/s in upload. Numeri questi che posizionano l’offerta nella fascia alta del mercato consumer. La presenza della fibra FTTH consente così una connessione più stabile rispetto alle soluzioni miste rame-fibra, garantendo performance costanti anche nelle ore di maggiore traffico.

Wi-Fi 7 e Cafeyn: i bonus Iliad che trasformano la fibra in un pacchetto premium

Oltre alla connettività pura, Iliad ha deciso di arricchire l’offerta con un contenuto digitale molto apprezzato, l’accesso gratuito a Cafeyn. Parliamo di una piattaforma che mette a disposizione oltre 2.000 tra quotidiani e riviste internazionali, spaziando dall’attualità alla tecnologia, dalla geopolitica alla cultura e all’intrattenimento. Testate come L’Espresso, Limes e National Geographic diventano così parte integrante dell’abbonamento fibra, senza costi aggiuntivi.

Questa integrazione risponde a una tendenza sempre più diffusa tra gli operatori. Ovvero quella di trasformare la connessione Internet in un mondo di servizi, offrendo valore e fidelizzazione. Per molti utenti infatti, l’idea di avere informazione digitale sempre aggiornata inclusa nel canone mensile rappresenta un incentivo concreto alla scelta.

Dal punto di vista pratico, l’attivazione è semplice. Basta verificare la copertura sul sito Iliad, inserire i dati richiesti e procedere con l’ordine. L’installazione della linea prevede un costo unico di 39,99 euro, in linea con gli standard di mercato. Una spesa iniziale che viene rapidamente ammortizzata grazie allo sconto mensile permanente. Insomma, nel complesso l’offerta Iliad si posiziona come una delle proposte più aggressive del momento, combinando prezzo, tecnologia di ultima generazione e contenuti digitali. Un mix pensato per attrarre nuovi utenti e consolidare la base clienti esistente, puntando su trasparenza e semplicità, due elementi che hanno contribuito al successo del brand negli ultimi anni.