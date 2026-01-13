FIAT Qubo L: debutta la vettura pensata per le famiglie

Il nome Qubo torna a farsi sentire e lo fa in un contesto tutt’altro che casuale. Al Salone di Bruxelles 2026 FIAT ha scelto di togliere ufficialmente i veli alla nuova Qubo L. La nuova multispazio italiana si presenta come una soluzione flessibile, disponibile sia con cinque sia con sette posti. Capace di adattarsi a nuclei familiari diversi e a utilizzi molto vari. Le dimensioni cambiano a seconda della configurazione scelta. La versione a cinque posti misura 4,40 metri, mentre quella a sette sale a 4,75 metri. Nell’abitacolo, i sedili della seconda fila sono regolabili singolarmente e una terza fila composta da due sedute estraibili, pensate per quando servono davvero. Non manca l’attenzione alla vita quotidiana, come dimostrano i ben 27 vani portaoggetti e la possibilità di arrivare a una profondità di carico di tre metri abbattendo anche il sedile del passeggero anteriore.

Nuova FIAT Qubo L: ecco i dettagli emersi

L’azienda ha lavorato anche sull’aspetto pratico dell’accesso al bagagliaio, introducendo soluzioni come il tetto panoramico Magic Top e il lunotto apribile Magic Window, che permette di recuperare oggetti senza dover aprire l’intero portellone. La gamma colori strizza l’occhio sia a chi preferisce tinte sobrie sia a chi vuole qualcosa di più personale. Con opzioni come Bianco Gelato, Nero Cinema, (RED), Verde Foresta e Blu Riviera.

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Sul fronte delle motorizzazioni, la Qubo L punta su una proposta ampia e concreta. Il diesel torna protagonista con unità da 100 e 130 cavalli, abbinate a cambi manuali o automatici. Mentre per chi preferisce la benzina è disponibile un motore da 110 CV. Non manca l’alternativa elettrica: una versione a zero emissioni da 136 CV, riservata però alla configurazione a cinque posti. In attesa dei dati ufficiali su prestazioni e consumi, FIAT conferma la presenza del Grip Control, pensato per migliorare trazione e stabilità su fondi difficili. I prezzi non sono ancora stati comunicati nel dettaglio, ma FIAT promette un listino d’attacco che parte dai 22.000 euro.