FIAT Fastback 2026 svela la coda: il lato posteriore prende forma

La FIAT Fastback di nuova generazione continua a percorrere le strade europee sotto gli occhi dei fotografi, ma questa volta lo fa lasciando intravedere qualcosa. Gli ultimi scatti rubati, infatti, permettono di osservare con maggiore chiarezza il lato posteriore della vettura, finora parzialmente mascherato da elementi provvisori pensati per confondere le proporzioni reali. La rimozione di queste coperture regala una visione più pulita della coda e consente di iniziare a comprendere quale sarà l’identità stilistica del modello.

Il lunotto appare molto inclinato, coerente con l’impostazione da crossover-coupé che FIAT sembra voler seguire. Questa scelta non è soltanto estetica, ma contribuisce a dare slancio all’intera silhouette, rendendo la Fastback visivamente più dinamica rispetto ai modelli tradizionali del marchio. Sul bordo del portellone si intravede un piccolo spoiler integrato, che potrebbe essere definitivo oppure ancora parte del camuffamento residuo. Un dettaglio che aggiunge sportività senza scivolare nell’eccesso.

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Particolarmente interessanti sono anche i gruppi ottici posteriori, ora più leggibili. La firma luminosa sembra composta da tre settori LED separati, un motivo grafico che richiama quanto già visto all’anteriore e che rafforza la coerenza del design. È evidente che FIAT stia lavorando su un linguaggio stilistico riconoscibile, pensato per rendere la Fastback immediatamente identificabile anche di notte.

FIAT Fastback 2026, piattaforma, interni e doppia anima

Al di là del design, la Fastback 2026 fa parte di una strategia più ampia di rinnovamento dell’offerta FIAT. Il modello nascerà sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa che farà da base ad altre novità del marchio, ma con proporzioni più generose. .

Gli interni, già intravisti in precedenti avvistamenti, sembrano confermare questa volontà di differenziazione. La Fastback non adotterà semplicemente l’abitacolo della Grande Panda rivisto, ma proporrà una plancia specifica, con una strumentazione digitale compatta e un ampio display centrale dedicato all’ intrattenimento. L’obiettivo? Offrire un ambiente più moderno e tecnologico, capace di soddisfare un pubblico alla ricerca di qualcosa in più.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Fastback dovrebbe essere proposta in due versioni, ibrida e completamente elettrica. Sul fronte dell’ibrido, è plausibile l’adozione del noto sistema Mild Hybrid PureTech, probabilmente nella configurazione da circa 145CV. Invece, per l’elettrico si parla di un’unità da 113CV. Una doppia anima che consentirà alla vettura di adattarsi a esigenze diverse e di affrontare con maggiore flessibilità un mercato in rapida evoluzione.