Fastweb Mobile: velocità e servizi avanzati

Fastweb rinnova la propria proposta mobile con un’offerta pensata per chi cerca prestazioni elevate e servizi extra. La nuova tariffa Mobile Ultra punta su connessioni rapide, copertura estesa e un pacchetto ricco di vantaggi inclusi nel prezzo. L’operatore mette al centro una rete stabile e capace di sostenere un utilizzo quotidiano sempre più intenso, anche grazie al supporto al 5G nelle aree compatibili. Il suo obiettivo? Offrire un servizio completo nel pieno rispetto della trasparenza e della semplicità di utilizzo.

Fastweb abbina quindi minuti illimitati, connessione veloce e copertura europea senza limiti. A ciò si aggiungono servizi utili che ampliano il valore dell’offerta. Tra questi troviamo il WiFi-Calling, che permette di chiamare anche in assenza di segnale mobile, e un’assicurazione dedicata agli animali domestici, inclusa senza costi aggiuntivi. La scelta di affiancare connettività e servizi si inserisce in una strategia più ampia, con cui l’azienda si propone di accompagnare il cliente nella gestione delle sue attività digitali. Un approccio che ricorda l’evoluzione degli assistenti intelligenti, come Gemini, capaci di unire diversi strumenti in un’unica esperienza.

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Servizi integrati e sicurezza digitale al centro della nuova esperienza Fastweb

Accanto ai vantaggi principali, Fastweb inserisce nell’offerta Mobile Ultra anche un pacchetto dedicato alla sicurezza online. Fastweb Protect propone infatti strumenti pensati per bloccare contenuti pericolosi e tutelare l’identità digitale degli utenti. Il servizio include anche contenuti educativi per migliorare la consapevolezza di chi naviga ogni giorno. L’azienda ha affiancato questa protezione a una polizza che copre le frodi digitali, fornendo un ulteriore livello di sicurezza. Una scelta che riflette la volontà di accompagnare i clienti in un ambiente sempre più esposto, valorizzando un uso responsabile della tecnologia.

L’offerta prevede anche vantaggi esclusivi grazie al programma FastwebUP Plus Mobile. Gli utenti possono accedere a ingressi dedicati nelle palestre, promozioni negli outlet e sconti per cinema e viaggi. I corsi gratuiti della Fastweb-Digital Academy completano il pacchetto, offrendo formazione utile per sviluppare competenze digitali sempre più richieste.

Infine, la gestione dell’offerta è affidata all’app MyFastweb, un punto centrale per controllare consumi, fatture e rete domestica. L’obiettivo dichiarato è semplificare ogni operazione, rendendo l’esperienza più immediata.