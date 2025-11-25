Fastweb Mobile Start, l’offerta da 150 GB che punta su 5G, trasparenza e rete Vodafone

Fastweb Mobile Start è una delle proposte più interessanti sotto i 10€ nella fascia medio-bassa del mercato, soprattutto per la sua combinazione di servizi inclusi. L’offerta comprende infatti 150GB di traffico dati, utilizzabili anche in 5G nelle zone coperte dal servizio, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Il piano si appoggia alla rete mobile Vodafone, attualmente la più premiata in Italia per qualità e performance.

Un punto di forza è rappresentato dal roaming UE potenziato. Oltre ai 17GB previsti dal regolamento europeo, Fastweb aggiunge 15GB extra, portando il totale a 32GB nei Paesi UE. L’offerta include anche l’uso in Regno Unito, Svizzera e Ucraina senza costi aggiuntivi. Tra i servizi compresi troviamo anche il WiFi Calling, utile per effettuare chiamate anche in assenza di copertura mobile, e la possibilità di attivare l’offerta in formato eSIM, compatibile con la maggior parte degli smartphone recenti.

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Attivazione rapida e vantaggi per i già clienti Fastweb

Il costo mensile è di 9,95€, senza vincoli, penali o costi nascosti. L’attivazione richiede un contributo di 10 euro per SIM o eSIM, mentre la spedizione è gratuita. Tra i costi extra figurano 5 centesimi per SMS aggiuntivi e 6€ per ogni GB fuori soglia.

Fastweb ha semplificato il processo di attivazione introducendo l’identificazione immediata tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, mantenendo comunque disponibile il video riconoscimento. Una volta attivata, la SIM permette di accedere ai corsi della Fastweb Digital Academy, inclusi per tutti gli utenti mobile.

Per chi ha già Fastweb Casa o decide di attivarla insieme alla SIM, il piano Mobile Start diventa ancora più vantaggioso: i GB diventano illimitati e il costo della linea fissa scende da 27,95 euro a 23,95€ al mese. Insomma Fastweb continua a promuovere una politica improntata alla trasparenza. Nessun vincolo, nessun costo di uscita e consumo dati senza limitazioni artificiali di velocità. L’azienda sottolinea anche il proprio impegno ambientale con la EcoSIM riciclata e il progetto “Net Zero Carbon 2035”.