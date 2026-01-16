Fastweb lancia l’offerta Ultra: rete Vodafone e servizi premium

L’offerta Fastweb Mobile Ultra rappresenta uno dei passi più rilevanti della nuova fase dell’operatore italiano, soprattutto dopo l’annuncio dell’integrazione con Vodafone Italia. Al centro della proposta Fastweb c’è l’accesso alla rete mobile Vodafone, più volte premiata in Italia per prestazioni e affidabilità, con GB illimitati anche in 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e roaming UE senza limiti di traffico dati. Il canone di 19,95 euro al mese posiziona l’offerta in una fascia premium, ma giustificata da una dotazione particolarmente ricca che va oltre la semplice connettività.

La strategia Fastweb mira a intercettare utenti esigenti, che cercano velocità elevate, copertura estesa e una gestione trasparente dei costi. Il 5G è incluso senza sovrapprezzi, con velocità teoriche fino a 2 Gbps nelle aree coperte, mentre il roaming si estende anche a Regno Unito e Svizzera, con un extra di 5 GB nei Paesi extra UE. Tutto ciò senza vincoli di durata e senza costi nascosti, un messaggio coerente con il posizionamento dell’azienda come operatore orientato alla qualità e alla chiarezza contrattuale.

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Fastweb tra sicurezza, sostenibilità e convergenza fisso-mobile

Un altro elemento caratteristico dell’offerta Fastweb Mobile Ultra è l’attenzione ai servizi accessori, sempre più centrali nella competizione tra operatori. L’inclusione di Fastweb Protect, con strumenti di sicurezza digitale, blocco dei siti malevoli e una polizza contro il furto d’identità digitale, risponde a un’esigenza concreta in un contesto di crescente esposizione a frodi online. A questo si aggiunge l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa, un benefit atipico per il settore TLC, ma pensato per rafforzare il valore percepito dell’offerta e differenziarla dalla concorrenza.

La proposta Fastweb si inserisce poi in una visione più ampia di sostenibilità e responsabilità sociale. L’utilizzo di ecoSIM riciclate al 100%, l’obiettivo Net Zero Carbon al 2035 e le iniziative ambientali dichiarate dall’azienda contribuiscono a costruire un’immagine di brand attento non solo alla tecnologia, ma anche all’impatto ambientale. Sul fronte commerciale, la convergenza fisso-mobile resta un pilastro. Infatti abbinando Fastweb Mobile Ultra all’offerta casa, il canone della linea fissa scende.

Insomma, in questo contesto, Fastweb non si limita a vendere giga e minuti, ma propone un modello di connettività evoluta, che integra rete, servizi digitali, formazione, con i corsi inclusi della Fastweb Digital Academy, e strumenti di gestione tramite l’app MyFastweb. Una strategia che riflette la trasformazione del mercato TLC, dove il valore non è più solo nella velocità, ma nell’esperienza complessiva offerta.