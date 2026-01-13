Fastweb: il 2026 offre soluzioni fino a 300GB, il 5G è il più veloce

Con il nuovo pacchetto composto da tre offerte chiamate Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, Fastweb rafforza la propria presenza nel segmento delle offerte complete, puntando su quantità di dati elevate e su un’impostazione senza vincoli nascosti.

Le tre proposte nascono per coprire esigenze diverse, ma condividono una filosofia comune: tariffe leggibili, attivazione digitale e un’esperienza di navigazione che guarda alle prestazioni, aspetto su cui Fastweb continua a costruire la propria reputazione.

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Fastweb Mobile e Mobile Full per un uso quotidiano intenso

Fastweb Mobile rappresenta il punto di ingresso della nuova gamma. Al costo di 8,95 euro al mese, l’offerta include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB di traffico dati. Una soglia pensata per un utilizzo costante dello smartphone, tra lavoro, intrattenimento e comunicazione.

Salendo di livello si incontra Fastweb Mobile Full, proposta a 10,95 euro al mese. In questo caso i giga diventano 200e il 5G è incluso, mantenendo minuti senza limiti e 100 SMS. Una soluzione che guarda a chi consuma molti dati e cerca velocità elevate senza passare a formule più complesse.

Mobile Maxi e i servizi aggiuntivi

Al vertice della gamma si colloca Fastweb Mobile Maxi, con un canone di 12,95 euro al mese. L’offerta comprende 300 GB, il servizio Fastweb Protect e anche l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, integrando così elementi che vanno oltre la semplice connettività. Una proposta pensata per chi vuole un pacchetto più ampio, mantenendo un’unica tariffa mensile.

Attivazione digitale e costi trasparenti

Tutte le offerte possono essere attivate online oppure richiedendo una chiamata gratuita. È disponibile la eSIM gratuita, ma anche la SIM fisica con spedizione inclusa. L’attivazione può avvenire tramite SPID, carta d’identità elettronica o procedura video tradizionale. Il costo di attivazione è di 10 euro una tantum. Ancora una volta dunque Fastweb si conferma tra i gestori più scelti dagli utenti, o meglio tra i più valutati in assoluto.