Fastweb down: disservizi diffusi su rete fissa e internet in diverse città

Sono stati segnalati durante le scorse ore alcuni problemi per quanto riguarda la rete e i servizi di Fastweb, il celebre operatore tra i leader in Italia. In più città infatti gli utenti hanno avuto un andamento abbastanza anomalo che ha segnalato un disservizio in corso fortunatamente già in fase di risoluzione.

Segnalazioni in forte aumento in pochi minuti

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Intorno alle ore 11:00 si è registrata un’impennata molto netta delle segnalazioni, che hanno superato quota 700 in un arco di tempo ristretto. Un volume di report decisamente superiore alla media giornaliera, che rafforza l’ipotesi di un problema esteso e non limitato a singole utenze o aree isolate.

La mappa delle interruzioni evidenzia una distribuzione ampia sul territorio nazionale. Le concentrazioni più alte risultano in grandi centri urbani come Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Bologna, ma i disagi non sembrano circoscritti esclusivamente a queste città. Anche altre zone mostrano un numero significativo di segnalazioni, segno di una criticità potenzialmente su scala nazionale.

I servizi più colpiti secondo gli utenti

In base alle indicazioni fornite dagli utenti, il problema riguarda soprattutto la connessione internet fissa, che rappresenta la maggior parte delle segnalazioni. A seguire, vengono riportate difficoltà legate al Wi-Fi, spesso conseguenza diretta dell’assenza di collegamento alla rete. In misura minore, compaiono anche segnalazioni relative all’internet mobile, anche se questo servizio sembra essere meno coinvolto rispetto alla rete domestica.

Molti utenti riferiscono di una connessione completamente assente, mentre altri parlano di rallentamenti marcati o di instabilità, con continui tentativi di riconnessione non andati a buon fine. Una situazione che rende complicato lavorare da casa o utilizzare servizi online di base.

Nessuna comunicazione ufficiale, ma segnali di risoluzione

Al momento Fastweb non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulle cause del problema né sui tempi precisi di ripristino. Questo è abbastanza comune nelle prime fasi di un disservizio, quando le verifiche tecniche sono ancora in corso.

L’andamento delle segnalazioni, però, suggerisce che la situazione sia già sotto osservazione e in fase di risoluzione, anche se servirà ancora del tempo per un ritorno completo alla normalità su tutte le linee coinvolte. Ulteriori aggiornamenti dovrebbero arrivare nelle prossime ore.