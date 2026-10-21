Fast Pair punta alla salute: bilance e misuratori di pressione

Google sta lavorando per ampliare il ventaglio di accessori compatibili con Fast Pair, la funzione di Android che semplifica l’accoppiamento tra smartphone, tablet e periferiche Bluetooth. La novità più curiosa riguarda i dispositivi per la salute, perché in futuro tra i prodotti supportati potrebbero comparire misuratori della pressione, bilance intelligenti e molti altri strumenti dedicati al monitoraggio del benessere personale.

Gli indizi emergono dalla versione 26.41.30 beta di Google Play Services, l’applicazione che governa i servizi del colosso di Mountain View sui dispositivi Android certificati. All’interno del codice compaiono riferimenti piuttosto chiari a un allargamento delle categorie di prodotti che potranno sfruttare questa tecnologia di collegamento rapido.

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Fast Pair si prepara ad accogliere una nuova famiglia di accessori

Allo stato attuale il sistema di accoppiamento rapido funziona in maniera molto semplice. Appena un accessorio compatibile si trova nelle vicinanze compare una notifica sullo schermo e con pochi tocchi il collegamento è fatto. Cuffie, occhiali smart, tastiere, mouse e pennini rientrano già da tempo nell’elenco, mentre dallo scorso anno si sono aggiunti anche gli apparecchi acustici.

Il passo successivo sembra proprio quello della salute. Nel codice di Google Play Services è infatti presente una categoria più ampia, identificata con la dicitura “HEALTH_DEVICE”, che dovrebbe raccogliere tutti quei prodotti in grado di collegarsi velocemente agli smartphone e ai tablet Android attraverso Fast Pair. Si tratta di un cambiamento significativo perché porterebbe la stessa comodità già vista con le cuffie anche su apparecchi utilizzati ogni giorno da molte persone per tenere sotto controllo i propri parametri.

Configurazione diversa e dati condivisi con Health Connect

Oltre alla semplice menzione nell’elenco dei prodotti supportati, il codice sorgente lascia intravedere una procedura di configurazione rinnovata. Questa nuova esperienza consentirebbe agli utenti di scegliere quali informazioni memorizzare e sincronizzare con il dispositivo, un aspetto tutt’altro che secondario quando si maneggiano dati così personali.

Trattandosi di apparecchi per il benessere, durante il primo collegamento sarà possibile decidere se condividere o meno i dati raccolti con Health Connect e salvarli sulla piattaforma. In questo modo ognuno potrà gestire liberamente le proprie misurazioni senza ritrovarsi informazioni sensibili archiviate senza averlo voluto.

Tra le stringhe individuate vengono citati esclusivamente i misuratori di pressione sanguigna, ma è lecito ipotizzare che la categoria possa comprendere anche altri strumenti come pulsossimetri, misuratori dei livelli di glucosio e diversi apparecchi simili. Dal momento che queste novità di Fast Pair si trovano nell’ultima beta dei servizi Google, è probabile che non siano legate a una specifica versione di Android. Non è chiaro invece quando possano essere effettivamente implementate.

Come aggiornare Google Play Services

Per controllare che sul proprio smartphone Android dotato dei servizi Google sia installata l’ultima versione disponibile di Google Play Services basta raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store ed eventualmente toccare il pulsante “Aggiorna”. L’applicazione non compare tra i risultati della ricerca interna allo store e di norma riceve gli aggiornamenti in maniera automatica su tutti gli smartphone del robottino verde che si affidano ai servizi offerti dal colosso di Mountain View.

Fonte: TecnoAndroid