Expert: nuove promo di Natale frizzanti per regali dell’ultimo minuto

Expert propone soluzioni che uniscono eleganza e divertimento, senza perdere quell’atmosfera sospesa che rende speciale dicembre. Tra una risata e una canzone come Jingle Bell Rock, Expert accompagna la scelta con idee che sembrano già cariche di magia. È bello pensare a chi scarterà quel regalo, vero? Expert trasforma il Natale in un evento pieno di pathos, tra tecnologia, casa e intrattenimento, lasciando che siano le emozioni a parlare. E mentre le luci dell’albero tremolano, Expert resta il punto di riferimento per chi vuole sorprendere davvero. Così che piacerà a chi ami? Una console? Una TV? O forse un nuovo smartphone? Beh qui ne avrai di scelta, tranquillo! Attenzione ai tempi di spedizione però! Se vuoi il tuo regalo in tempo, ti conviene correre direttamente in uno store Expert!

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Sorprese tech da scoprire insieme ad Expert

Sotto l’albero firmato Expert trova spazio la Nintendo Switch con Joy-Con rosso neon e blu neon a 279,90 euro, perfetta per serate piene di risate, affiancata dal Nacon Wired Compact Controller nero a 34,90 euro e dalle Trust GXT 488 Forze PS4 headset black a 24,90 euro. Il grande schermo della Hisense Smart TV 65″ 4K a 399 euro illumina il salotto, mentre la Moulinex EZ801D friggitrice ad aria + grill XXL 6,5 lt inox a 89,90 euro porta profumi irresistibili. Per chi ama la tecnologia elegante, l’Apple iPad 11-inch Wi-Fi 128GB argento a 349 euro e l’Apple iPhone 16e 128GB nero a 569,90 euro raccontano stile e carattere. Il Samsung NP750XGJ-KG2IT a 549 euro invita a scrivere nuove pagine, mentre l’Honor 400 smart 8/256GB black con X7 Lite WH e TPU case a 169,90 euro aggiunge un tocco leggero.