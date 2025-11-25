Expert ed il suo infinito Black Friday: OFFERTE SUPER ti aspettano

Expert ha già selezionato il meglio per te. Tra un click e l’altro, puoi immaginarti mentre giochi a EA Sports FC 26, sfrecci con la Nintendo Switch OLED o guardi serie e film sulla tua nuova TV. La casa, il lavoro e lo studio non restano indietro: c’è tutto ciò che serve per semplificare la vita senza spendere un patrimonio. E se pensi che le offerte siano solo per chi ama la tecnologia, aspettati di essere sorpreso: anche lavatrici e aspirapolvere diventano irresistibili. Non esiste momento migliore per aggiornare dispositivi e accessori e con Expert il divertimento è garantito prima ancora di aprire la confezione. È il Black Friday, ma con stile, prezzi irresistibili e la certezza che ogni scelta sia intelligente e conveniente. Pronto a fare il pieno di tecnologia?

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Le offerte extra imperdibili di Expert

Tra le proposte di Expert, chi ama la tecnologia non rimarrà deluso. Per i più competitivi c’è EA Sports FC 26 per PS5 a 49,90 euro, pronto a rendere le sfide più avvincenti che mai. Se invece il tuo obiettivo è portare il divertimento ovunque, la Nintendo Switch OLED bianca a 329,90 euro è perfetta da usare sul divano o in viaggio. Per chi cerca uno smartphone potente e affidabile, SAMSUNG Galaxy A36 5G 6+128GB awesome black a 269,90 euro e XIAOMI Redmi Note 14 midnight black a 149,90 euro offrono prestazioni eccellenti senza spendere troppo. Lo studio o il lavoro diventano più semplici con il LENOVO IP 3 notebook 15,6” a 449 euro, ideale per chi non vuole compromessi.

Trasforma il salotto in un cinema privato con la TV LG QNED AI serie QNED70 43″ a 349 euro o la HISENSE QLED 43″ 4K Ultra HD a 279 euro, perfette per maratone di serie o partite. Anche le attività domestiche diventano più leggere: Rowenta X-Pert 7.60 a 129,90 euro e BOSCH Serie 4 lavatrice a carica frontale a 429 euro ti aiutano a gestire la casa senza stress. Con Expert, ogni acquisto è un’occasione per risparmiare e rendere la vita più comoda e divertente.