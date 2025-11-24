Expert: Black Friday sconti unici su elettronica e elettrodomestici

Tra smartphone dalle prestazioni elevate e notebook pronti a supportarti nello studio o nel lavoro, il tuo percorso da Expert diventa un’esperienza vera e diversa. Le console e i giochi ti aspettano, mentre le TV sono pronte cosicché il tuo salotto possa trasformarsi in un vero e proprio centro multimediale. Anche la casa non viene trascurata: lavatrici e aspirapolvere intelligenti aiutano a gestire gli spazi con maggiore praticità. Che tu scelga di visitare il negozio o di navigare sul sito di Expert, il Black Friday diventa più di un’occasione per acquistare: è un’esperienza in cui ogni scelta conta e ti permette di portare a casa prodotti utili e di qualità, con la comodità di riceverli direttamente a casa se preferisci fare shopping online.

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La tua avventura Expert tra prodotti e offerte

Sul fronte gaming, Expert propone EA Sports FC 26 per PS5 a 49,90 euro, ideale per sfide avvincenti. La console dei tuoi sogni è la Nintendo Switch OLED bianca a 329,90 euro, perfetta da usare ovunque. Tra gli smartphone, Expert ti offre il potente SAMSUNG Galaxy A36 5G 6+128GB awesome black a 269,90 euro e il versatile XIAOMI Redmi Note 14 midnight black a 149,90 euro. Per lavoro e studio, il LENOVO IP 3 notebook 15,6” a 449 euro è la scelta giusta.

Per trasformare il salotto in un cinema privato, puoi scegliere la TV LG QNED AI serie QNED70 43″ a 349 euro o la HISENSE QLED 43″ 4K Ultra HD a 279 euro. Infine, Expert pensa anche alla casa: la Rowenta X-Pert 7.60 a 129,90 euro e la BOSCH Serie 4 lavatrice a carica frontale a 429 euro sono ideali per rendere le attività domestiche più semplici. Con Expert, il Black Friday diventa un’occasione per fare scelte intelligenti e utili.