Expert: Black Friday per casa, gaming e smartphone imperdibili

Entrare nel Black Friday di Expert significa entrare in un mondo dove ogni scaffale è un invito a esplorare. Non mancano le emozioni digitali: console, giochi e TV che portano la tecnologia a un livello sorprendente. Anche la casa è protagonista: lavatrici, aspirapolvere e dispositivi pratici aiutano a semplificare le attività quotidiane. Ogni prodotto Expert racconta la sua storia, un piccolo tesoro tecnologico pronto a diventare vostro. E il tempo stringe, il Black Friday è il momento giusto per agire, approfittando di offerte che non si ripeteranno. Con Expert, lo shopping diventa strategico e avvincente, dove il prezzo giusto incontra il prodotto giusto e voi siete al centro di questa caccia al tesoro elettronica.

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Le offerte imperdibili di Expert per voi

Nella corsia dei videogiochi, Expert propone EA Sports FC 26 per PS5 a 49,90 euro, pronto per partite coinvolgenti. Gli amanti delle console troveranno irresistibile la Nintendo Switch OLED bianca a 329,90 euro, mentre chi cerca smartphone performanti non potrà lasciarsi sfuggire il XIAOMI Redmi Note 14 midnight black a 149,90 euro. Per dispositivi più potenti, il SAMSUNG Galaxy A36 5G 6+128GB awesome black a 269,90 euro è perfetto. Expert pensa anche al lavoro e allo studio con il LENOVO IP 3 notebook 15,6” a 449 euro. Chi vuole trasformare il salotto in cinema può scegliere la HISENSE QLED 43″ 4K Ultra HD a 279 euro o la TV LG QNED AI serie QNED70 43″ a 349 euro. Per la casa, Expert propone la Rowenta X-Pert 7.60 a 129,90 euro e la BOSCH Serie 4 lavatrice a carica frontale a 429 euro, ideali per semplificare le faccende domestiche. Con Expert, ogni offerta è studiata per voi, perché il Black Friday diventa un’occasione per fare scelte intelligenti e pratiche.