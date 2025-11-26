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Expert: Black Friday incantevole tra meraviglie tech ed offerte

Scopri con Expert offerte incredibili per rendere casa, studio e tempo libero ancora più divertenti, pratiche e tecnologiche in questa stagione festiva

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Immagina di entrare in casa e trovare sotto l’albero tutti i regali che desideravi: un po’ come Kevin in “Mamma, ho perso l’aereo”, quando riesce a cavarsela tra mille avventure e scoperte improvvise. Così si sente chi approfitta delle offerte di Expert durante il Black Friday: davanti a un assortimento così ricco, ogni scelta può trasformarsi in un piccolo momento di gioia e sorpresa. Il periodo delle grandi promozioni è il momento perfetto per pensare a come aggiornare la tecnologia che usi ogni giorno, sia per lavoro, studio o intrattenimento.

Non si tratta solo di risparmiare, ma di scegliere prodotti affidabili e performanti, capaci di semplificarti la vita e rendere più piacevoli i momenti a casa. Dalla pausa gaming alla visione di serie e film, fino all’organizzazione domestica, ogni dispositivo da Expert può diventare un regalo, quasi come quando Buddy in “Elf – Un elfo di nome Buddy” porta allegria e magia in ogni situazione.

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Tutti i prodotti che non devi perdere da Expert

Durante il Black Friday, Expert mette in scena un assortimento pensato per chi ama tecnologia e comodità. Trovi la Nintendo Switch OLED bianca a 329,90 euro, perfetta per portare il divertimento ovunque, mentre lo smartphone SAMSUNG Galaxy A36 5G 6+128GB è disponibile a 269,90 euro. Per chi vuole un notebook affidabile, Expert propone il LENOVO IP 3 15,6″ a 449 euro. Gli appassionati di sfide videoludiche possono contare su EA Sports FC 26 per PS5 a 49,90 euro, mentre Expert include anche lo XIAOMI Redmi Note 14 a 149,90 euro.

Non mancano soluzioni per il cinema in casa: la LG QNED AI serie QNED70 43″ a 349 euro e la HISENSE QLED 43″ 4K Ultra HD a 279 euro trasformeranno il tuo salotto in un piccolo teatro, quasi come le scene più magiche di “Il Grinch”. Expert completa le offerte con la Rowenta X-Pert 7.60 a 129,90 euro e la BOSCH Serie 4 a 429 euro, rendendo il Black Friday un’occasione imperdibile per aggiornare la tua casa e regalarti momenti di divertimento e comodità, con la stessa magia dei migliori film di Natale.

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