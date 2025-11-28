Expert: Black Friday imperdibile con sconti scoppiettanti

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Prodotti in offerta e sconti da favola da Expert

Tra i computer portatili spicca il LENOVO IP 3 15,6″ a soli 449 euro, perfetto per lavoro e svago. Sul fronte degli smartphone, XIAOMI Redmi Note 14 a 149,90 euro e SAMSUNG Galaxy A36 5G 6+128GB a soli 269,90 euro rappresentano scelte interessanti per chi cerca prestazioni e convenienza. Il salotto si arricchisce con la LG QNED AI serie QNED70 43″ a 349 euro e la HISENSE QLED 43″ 4K Ultra HD a 279 euro, ideali per guardare film e serie in alta qualità. Il divertimento è garantito dalla Nintendo Switch OLED bianca a 329,90 euro e da EA Sports FC 26 per PS5 a 49,90 euro. Infine, per rendere più semplici le attività domestiche, Rowenta X-Pert 7.60 a 129,90 euro e BOSCH Serie 4 a 429 euro completano la gamma di offerte di Expert, combinando efficienza e risparmio.